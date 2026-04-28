Caída severa en la producción, con una contracción que alcanza un promedio del 39%, con 42% de las empresas reduciendo personal y “esquemas de cautela y estabilidad moderada”, son las notas salientes del nuevo informe industrial del sector electrónico, electromecánico y luminotécnico durante el primer trimestre de 2026 en la Argentina.
La industria electrónica, electromecánica y luminotécnica trabaja "con cautela"
Las 2.200 firmas del sector en la Argentina tienen retrocesos en el primer trimestre del año. Esperan regularizar las ventas en los próximos meses, pero no anticipan inversiones ante la incertidumbre.
Las exportaciones siguen siendo limitadas debido a los altos costos operativos según el detalle para el primer trimestre del año de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL).
La organización es es una sociedad civil que representa a nivel nacional a un total de 2.200 industrias de los diferentes rubros que emplean a más de 60.200 trabajadores de alta calificación técnico-profesional, y con sede en la Ciudad de Buenos Aires congrega a más de 400 empresas en los cuatro sectores que agrupa.
De cara al futuro, las empresas proyectan un escenario equilibrado con una ligera tendencia hacia la regularización de las ventas. Sin embargo, factores como la incertidumbre económica y la baja demanda interna continúan frenando los planes de inversión privada en el rubro.
Lo que dice el relevamiento
Producción: El 20% de las empresas indicó que su nivel de producción se mantuvo sin cambios, mientras que un 19% registró aumentos y un 61% señaló caídas, con una contracción promedio del 39%. Estos resultados reflejan un marcado deterioro respecto del trimestre anterior y reflejan comportamientos productivos desiguales dentro del sector.
Empleo: El empleo mostró un comportamiento mayormente estable, aunque con mayor presencia de ajustes en las dotaciones. El 52% de las empresas mantuvo sin cambios su personal, mientras que un 42% reportó reducciones y un 6% registró incrementos.
Exportaciones: El 58% de las empresas afirmó estar exportando actualmente, lo que representa un incremento respecto del trimestre anterior. No obstante, la actividad exportadora continúa concentrándose en bajos niveles de participación, principalmente en firmas que destinan hasta el 10% de su producción al mercado externo, siendo los costos uno de los principales factores limitantes para quienes no exportan.
Utilización de la capacidad instalada: La UCI se concentró en niveles intermedios, con una presencia relevante de empresas en rangos bajos y una menor participación en los niveles más altos. En conjunto, esto refleja un uso contenido de la capacidad productiva, sin señales claras de expansión.
Lo que viene
Para el próximo trimestre las firmas relevadas observan un escenario más equilibrado, con predominio de proyecciones de estabilidad y una leve mejora en algunos indicadores.
En producción, el 45% de las empresas espera mantener niveles sin cambios, mientras que el 29% anticipa aumentos y el 26% disminuciones. En ventas y demanda interna se incrementa la proporción de expectativas positivas, aunque persisten visiones divergentes y la presión de los costos de producción sigue condicionando las proyecciones.
Sin embargo, en cuanto a la inversión, el 32% prevé realizarla, frente a una mayoría que no lo hará, principalmente por menores ventas y, en segundo lugar, por la incertidumbre económica y política.