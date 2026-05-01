Informe sobre empleo

Hay 143 mil santafesinos que buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes

El dato se desprende de un informe elaborado por el diputado provincial, Joaquín Blanco, junto a la consultora PxQ sobre la actividad y el empleo en la provincia. Hay personas que trabajan hasta 70 horas semanales para cubrir la canasta básica.