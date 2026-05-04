El fin de semana largo por el Día del Trabajador dejó una postal clara del momento que atraviesa el turismo interno: menos viajes, estadías más cortas y un gasto más contenido. Aunque hubo movimiento en todo el país, la actividad mostró signos de desaceleración en comparación con otros períodos similares.
Fin de semana largo con menos viajes: escapadas cortas y consumo en baja marcaron el pulso
El feriado evidenció un turismo más austero, con viajes breves, gasto contenido y fuerte peso de eventos locales para sostener la actividad.
De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), viajaron 1.066.464 turistas, generando un impacto económico de $235.008 millones. Sin embargo, el consumo estuvo más enfocado en gastos básicos como alimentos, transporte y alojamiento, con menor peso en actividades recreativas.
El comportamiento de los viajeros también evidenció cambios. La estadía promedio fue de dos noches, marcando una caída significativa respecto de otros fines de semana largos. A esto se sumó una baja real del 1,6% en el gasto diario por persona, que se ubicó en $110.181, reflejando decisiones más cuidadosas a la hora de viajar.
En comparación interanual, la cantidad de turistas descendió un 8%, aunque influida por la diferencia en la extensión del feriado. Aun así, si se toma como referencia un período similar de tres días, se observa un crecimiento del 16%, lo que muestra que el turismo sigue activo, aunque con nuevas dinámidades.
Eventos, el sostén del movimiento
Uno de los factores clave para sostener la actividad fue la realización de eventos en distintos puntos del país. Propuestas deportivas, culturales y gastronómicas lograron atraer visitantes y generar picos de ocupación en destinos específicos, aunque sin lograr un derrame homogéneo.
Entre los casos destacados aparecieron Goya con la Fiesta Nacional del Surubí, Concordia con el TC2000 y La Cumbre con el Desafío del Río Pinto. Estos eventos funcionaron como motores puntuales en un contexto donde el turista priorizó viajes de cercanía y estadías breves.
También cobraron protagonismo destinos intermedios y emergentes, con agendas locales que incluyeron ferias, actividades culturales y propuestas gastronómicas. Estas opciones captaron a un público que buscó alternativas más accesibles y cercanas, en línea con un consumo más prudente.
Un turista más selectivo
El perfil del viajero mostró cambios claros: menor anticipación en las reservas, mayor uso de promociones y una fuerte inclinación por escapadas cortas. Este comportamiento se reflejó en niveles de ocupación moderados en muchos destinos, pese a una alta circulación general.
En paralelo, los medios de pago digitales tuvieron un rol central. Las billeteras virtuales y los pagos con código QR marcaron un récord de uso, impulsados por promociones y descuentos que influyeron directamente en las decisiones de gasto.
En el plano territorial, la actividad fue desigual. Mientras destinos consolidados como Buenos Aires, Mendoza o Bariloche mantuvieron su atractivo, otros dependieron casi exclusivamente de eventos para sostener el flujo de visitantes.
Santa Fe mostró un desempeño sostenido dentro del contexto general, con un movimiento económico superior a los $17.900 millones y la llegada de más de 86 mil visitantes entre turistas y excursionistas. La ocupación promedio rondó el 62%, con fuerte presencia de turismo regional. La agenda de eventos fue determinante para dinamizar la actividad, con propuestas culturales y recreativas distribuidas en distintas localidades.
A pesar del contexto, el balance anual mantiene una tendencia positiva. En lo que va del año, ya viajaron más de 7,9 millones de turistas durante fines de semana largos, con un crecimiento del 8,1% respecto al mismo período del año anterior. Sin embargo, el desafío sigue siendo sostener el nivel de actividad en un escenario económico más exigente.