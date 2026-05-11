La Universidad de San Andrés dio a conocer el resultado de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública, de acuerdo a los datos recogidos en 1006 consultas realizadas entre el 6 y el 8 de mayo, entre personas mayores de 18 años conectadas a Internet.
Los bajos salarios y la falta de trabajo lideran la lista de preocupaciones de los argentinos
Es un estudio de la Universidad de San Andrés. La inflación aparece en cuarto lugar, luego de la corrupción que está muy cerca de los primeros dos conceptos. Aprobación presidencial "en meseta". La imagen de Adorni, en caída libre.
Una de las principales conclusiones involucra el "top de preocupaciones" que tiene a "bajos salarios" y"falta de trabajo" a la cabeza del ranking, cada uno con una representación del 37 %.
En tercer lugar, pero muy cerca, aparece la corrupción (36 %) y, luego, inflación (22 %) que, aclara la institución, "retoma la preocupación en la opinión pública, luego de haber perdido centralidad en años anteriores".
Precisamente el índice de inflación se mantuvo en niveles bajos (comparados con otros períodos) pero en sostenido aumento desde hace varios meses. El próximo número se conocerá el jueves.
Como contrapartida, en una suerte de ránking invertido aparecen Enfermedades y epidemias, Cambo climático, Policía, Transporte e Inmigración como las materias que despiertan menos preocupación.
La encuesta se hizo teniendo en cuenta género, nivel socioeconómico, generación y el voto de 2023. Pero hay un "amplio consenso entre segmentos", en los que falta de trabajo, bajos salarios, corrupción y pobreza lideran las preocupaciones".
Otras conclusiones
"Este informe de mayo sugiere que, aunque el gobierno ha logrado frenar la caída de su aprobación general, el humor social está muy castigado por la situación del empleo y los salarios, y la figura de sus principales comunicadores se está erosionando rápidamente", establece el estudio.
Así, se tiene que el nivel de satisfacción con la marcha general de las cosas se mantiene estable en un 29%, apenas un punto por encima de abril. La insatisfacción neta continúa siendo muy alta, alcanzando al 68% de los encuestados.
Las mujeres (74%) se encuentran más insatisfechas con la marcha general de las cosas que los hombres (63%), con una diferencia de 10 puntos porcentuales. Los más satisfechos son los votantes de Milei (55%) y de Bullrich (51%), mientras que los más insatisfechos son los votantes de Massa (93%) y las personas con ideología de centroizquierda (93%).
Por otra parte, la aprobación Presidencial se ubica en el 37%, mientras que la desaprobación llega al 60%. Estos valores muestran una estabilización tras las caídas de meses anteriores, con una variación de apenas +/- 1 punto respecto a abril.
En términos comparativos, la aprobación se mantiene por debajo de la de Macri (42%) y por encima de la de Alberto Fernández (21%) en igual momento de sus gestiones.
A pesar de la estabilidad en la aprobación general, la satisfacción específica con el desempeño del Poder Ejecutivo cayó 3 puntos, pasando del 26% al 23%. Es el poder que más sufre este mes, mientras que el Legislativo se mantiene en sus mínimos históricos: Senado con 16% y Diputados con 15%.
Con todo, los encuestados están más satisfechos con las Políticas de exterior (38%), Defensa (37%) y Energética (35%) aunque hay insatisfacción en todas las áreas.
En contraste, las políticas con mayor nivel de insatisfacción son Obras Públicas (71%), Salud (69%) y Política Educativa (68%).
¿Dólar si o no?
Más del 63% está de acuerdo con la decisión de no haber dolarizado la economía. "Lo más interesante es que este acuerdo se mantiene alto sin importar el argumento (atribución a la gente o técnica) ni quién lo exponga, sugiriendo que la sociedad ha internalizado la inviabilidad o el riesgo de la medida en este contexto".
El porcentaje es mayor entre quienes sostienen una ideología de derecha.
En línea con el punto anterior, el 47% de los encuestados prefiere cobrar en pesos, frente a solo un 29% que preferiría hacerlo en dólares, "evidenciando una resistencia cultural o práctica a la dolarización total del salario".
Pasado y futuro
Las emociones que genera Milei están fracturadas: entre quienes lo aprueban predomina la esperanza , pero entre quienes lo desaprueban (60% de la muestra) dominan sentimientos de "vergüenza", "rechazo" y "asco".
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Un contundente 58% de los argentinos cree que la situación del país empeoró en comparación con un año atrás. En lo personal, el 56% también afirma que su situación económica es peor que en mayo de 2025.
Hacia el futuro, el pesimismo es moderadamente menor pero sigue mandando: el 44% cree que el país empeorará en el próximo año, frente a un 26% que espera una mejora. La brecha más grande se da en los votantes de Milei, quienes evalúan muy mal el pasado pero mantienen altas expectativas de mejora.
Cuestión de imagen
En un escenario de fuerte polarización, la oposición parece consolidarse en torno a referentes con perfiles muy marcados: entre quienes desaprueban la gestión de Milei, Axel Kicillof (49%), Cristina Kirchner (49%) y Myriam Bregman (46%) emergen como las figuras de mayor consenso.
"Esto indica que no hay un liderazgo único, sino un archipiélago de referentes que logran retener a casi la mitad de los críticos del gobierno".
Por otro lado, la imagen positiva general refleja el desgaste del oficialismo: aunque Patricia Bullrich (37%) y Javier Milei (35%) siguen liderando el ranking nacional, sus niveles de apoyo han bajado, lo que sugiere que "el núcleo duro del gobierno está perdiendo su diferencial positivo mientras la oposición mantiene sus bases compactas".
Los niveles más bajos de imagen positiva corresponden a Sergio Uñac (7%), Miguel Ángel Pichetto (9%), Lilia Lemoine y Dante Gebel (10%).
En cuanto al vocero presidencial, Manuel Adorni, continúa con una caída sostenida en su imagen. Su desaprobación alcanzó un récord del 73% y registra el diferencial de imagen más negativo de todo el gabinete (-59%).
Por último, el dirigente político y social con mayor imagen positiva es Diego Santilli, actual ministro del Interior del gobierno nacional.