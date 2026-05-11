Casi un año de caída

El consumo no repunta: las ventas minoristas Pyme retrocedieron 3,2% en abril

Farmacia fue el único sector que mostró crecimiento, mientras que bazar y decoración encabezó las caídas, de acuerdo a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. La mayoría de los comerciantes posterga inversiones por la baja demanda y el aumento de costos.