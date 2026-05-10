La evolución de los precios de los alimentos volvió a ubicarse en el centro de la atención económica durante la primera semana de mayo. Distintas consultoras privadas registraron subas moderadas en productos de consumo masivo, aunque con fuertes diferencias entre rubros y una desaceleración respecto de los incrementos observados meses atrás.
Inflación: los alimentos volvieron a mostrar subas en la primera semana de mayo
Consultoras privadas detectaron aumentos más acotados en productos básicos durante el inicio del mes. El Gobierno sigue de cerca la evolución de los precios de alimentos y bebidas, un rubro clave para medir la desaceleración inflacionaria.
El comportamiento del rubro alimentos y bebidas es seguido de cerca tanto por el Gobierno nacional como por analistas privados debido a su fuerte impacto sobre el índice de inflación y sobre el consumo cotidiano de los hogares. En ese contexto, los primeros relevamientos de mayo mostraron variaciones semanales contenidas, aunque todavía persisten aumentos en algunos productos esenciales.
Según los informes difundidos por consultoras económicas, el incremento promedio de alimentos durante los primeros días de mayo se ubicó por debajo de los registros habituales de comienzos de año. Algunas mediciones incluso reflejaron semanas con variaciones cercanas a cero en determinados segmentos del consumo masivo.
La desaceleración aparece en un momento en el que el Gobierno busca consolidar una baja sostenida de la inflación mensual luego de varios meses de ajuste económico y caída del consumo.
Qué productos aumentaron y cuáles mostraron estabilidad
Los relevamientos privados indicaron que durante la primera semana de mayo los aumentos más marcados se registraron en algunos productos frescos, especialmente frutas y verduras, afectados por cuestiones estacionales y logísticas.
También se observaron variaciones en carnes y derivados, aunque en niveles menores a los registrados durante el primer trimestre del año. En paralelo, productos de almacén, bebidas y artículos de limpieza mostraron movimientos más moderados e incluso estabilidad en algunas cadenas comerciales.
Economistas explican que la desaceleración responde a varios factores. Uno de ellos es la caída del consumo, que limitó la posibilidad de trasladar aumentos de costos a los precios finales. A eso se suma una relativa estabilidad cambiaria durante las últimas semanas y una menor presión sobre algunos costos importados.
Consultoras como LCG y EcoGo señalaron que las variaciones semanales continúan siendo heterogéneas y que todavía resulta prematuro hablar de una estabilización definitiva de los precios. Sin embargo, remarcaron que las mediciones actuales muestran una dinámica mucho menos acelerada que la observada a fines de 2025.
En supermercados y autoservicios de distintas ciudades del país, incluida Santa Fe, consumidores todavía perciben aumentos en productos básicos, aunque algunos comerciantes reconocen que el ritmo de remarcaciones perdió intensidad en comparación con meses anteriores.
“La gente sigue mirando mucho los precios y buscando promociones”, explicaron desde comercios consultados por medios económicos. Esa conducta de consumo también influye sobre la estrategia de las empresas alimenticias y cadenas de supermercados.
La inflación de mayo y las expectativas económicas
La evolución de los alimentos será uno de los factores determinantes para el índice general de inflación de mayo. Distintas consultoras privadas estiman que el dato mensual podría mantenerse por debajo del 3%, algo que el Gobierno considera clave para sostener la expectativa de desaceleración inflacionaria.
El Ministerio de Economía sigue especialmente de cerca el comportamiento de alimentos y combustibles, dos rubros que suelen impactar rápidamente sobre el resto de los precios de la economía.
En ese sentido, el mercado también espera definiciones sobre posibles aumentos en combustibles tras el vencimiento del esquema de congelamiento aplicado por YPF durante las últimas semanas. Un eventual ajuste en surtidores podría trasladarse posteriormente a costos logísticos y de distribución.
Por otro lado, especialistas advierten que la desaceleración inflacionaria todavía convive con un contexto de fuerte caída del poder adquisitivo y retracción del consumo. Aunque los aumentos son menores que meses atrás, los precios continúan en niveles elevados para gran parte de los hogares argentinos.
En supermercados y comercios barriales se mantiene además una fuerte búsqueda de promociones, descuentos bancarios y segundas marcas, una tendencia que se consolidó durante el último año como estrategia de ahorro familiar.
Analistas económicos sostienen que las próximas semanas serán importantes para determinar si la desaceleración actual logra consolidarse o si aparecen nuevos factores de presión sobre los precios. Entre ellos se encuentran la evolución del dólar, las tarifas de servicios públicos y el valor internacional de los combustibles.
Mientras tanto, el comportamiento de los alimentos seguirá siendo uno de los principales termómetros económicos para medir el impacto cotidiano de la inflación en los hogares argentinos.
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