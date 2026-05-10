YPF mantendrá este lunes una reunión con otras petroleras para resolver qué ocurrirá con los precios de la nafta y el gasoil una vez que finalice el esquema de congelamiento aplicado durante 45 días para contener el impacto de la suba internacional del petróleo.
YPF define este lunes si vuelve a aumentar los combustibles tras el congelamiento de 45 días
La petrolera estatal analizará junto al resto de las empresas del sector qué ocurrirá con los precios de la nafta y el gasoil luego del vencimiento del esquema que mantuvo congelados los valores desde abril.
La medida había sido anunciada a comienzos de abril por el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, quien confirmó que la empresa no trasladaría a los surtidores el incremento registrado en los costos internacionales del crudo. Ese “buffer” de precios comenzó el 1° de abril y vence oficialmente el próximo 15 de mayo.
La expectativa se concentra ahora en la posibilidad de nuevos aumentos escalonados en los combustibles, en un contexto económico donde el Gobierno nacional busca sostener la desaceleración inflacionaria y evitar un nuevo impacto sobre los precios de bienes y servicios.
Qué analizará YPF
Según trascendió en las últimas horas, la conducción de YPF evaluará junto con el resto de las petroleras la evolución del mercado internacional del petróleo, los costos internos de refinación y la situación de rentabilidad del sector antes de definir los próximos pasos.
Desde abril, la empresa estatal decidió absorber parte del aumento internacional del crudo para evitar una suba inmediata en los surtidores. Sin embargo, referentes del sector aseguran que actualmente los precios locales presentan un retraso respecto de la llamada “paridad de importación”, es decir, el valor que tendrían los combustibles si se ajustaran plenamente a los costos internacionales.
De acuerdo con estimaciones de estacioneros y operadores del mercado, ese atraso rondaría actualmente el 15%. Por esa razón, distintas empresas del sector consideran que tarde o temprano será necesario aplicar actualizaciones en los precios de venta al público.
La situación ocurre además en un escenario internacional atravesado por tensiones geopolíticas y volatilidad en el precio del petróleo. El conflicto en Medio Oriente y las dificultades logísticas globales provocaron fuertes variaciones en los costos energéticos durante los últimos meses.
En Argentina, cualquier modificación en el precio de los combustibles tiene impacto directo sobre distintos sectores económicos. El transporte, la logística y la distribución de alimentos suelen ser algunas de las actividades más sensibles a este tipo de movimientos.
Por eso, la decisión de YPF es observada de cerca tanto por el Gobierno como por empresas privadas y consumidores. La petrolera estatal concentra más del 55% del mercado de combustibles en el país, por lo que sus decisiones suelen marcar el rumbo para el resto de las compañías del sector, entre ellas Shell, Axion Energy y Puma Energy.
El impacto sobre la inflación
La discusión sobre el precio de los combustibles se produce en un momento en el que el Gobierno nacional intenta consolidar la desaceleración inflacionaria registrada durante los últimos meses. Consultoras privadas estiman que abril habría mostrado un índice inferior al 3%, algo que no ocurría desde hace varios meses.
En ese contexto, una actualización importante en los surtidores podría trasladarse rápidamente a otros rubros de la economía y afectar las expectativas de inflación para mayo y junio.
El propio Horacio Marín había señalado semanas atrás que la decisión de congelar temporalmente los precios buscaba evitar movimientos bruscos mientras se estabilizaba el mercado internacional. Ahora, finalizado ese plazo, las petroleras deberán resolver si mantienen parcialmente ese esquema o si avanzan con ajustes graduales.
Por el momento no trascendieron porcentajes concretos de aumento ni fechas definidas para eventuales modificaciones. La expectativa está puesta en la reunión prevista para este lunes, donde las empresas analizarán los números del sector y la evolución de los costos.