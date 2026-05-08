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India, el principal destino

Las exportaciones santafesinas sumaron más de U$S 4 mil millones en el trimestre

Los rubros que más aumentaron las ventas al exterior fueron Grasas y aceites, Carnes, Cereales, Residuos y desperdicios de la industria alimenticia, Semillas y frutos oleaginosos y Productos de Molinería.

Los dólares de las exportaciones ingresaron en mayor porcentaje por los puertos agroindustriales. El Litoral.Los dólares de las exportaciones ingresaron en mayor porcentaje por los puertos agroindustriales. El Litoral.
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Las exportaciones de bienes con origen en la provincia de Santa Fe sumaron el primer trimestre de 2026 un total de U$S 4.030,9 millones, 16,4% más respecto del mismo período del año anterior, que se explican en su gran mayoría por el aumento del volumen medido en toneladas (+17,7%) en el contexto de una leve baja de precios (-1,1%). Traducido en valores y toneladas, los tres primeros meses del año se vendieron 1,248 millones de toneladas más que representaron un ingreso de U$S 566,9 millones más

De acuerdo con el informe publicado este viernes por el Instituto Provincial de Estadísticos y Censos (IPEC), en el período enero-marzo de 2026 el monto de las exportaciones de Productos primarios fue de U$S 602,5 millones, 37,3% más que en el mismo período del año anterior, mientras que las cantidades aumentaron 41,9% y los precios bajaron 3,2%.

En tanto las ventas externas de Manufacturas de origen agropecuario totalizaron U$S 3.124,4 millones, una suba de 17,1% en relación con el mismo período del año anterior como consecuencia de un aumento de las cantidades del 9,8% y una suba de los precios promedios de 6,7%.

Por su parte las Manufacturas de origen industrial volvieron a mostrar un retroceso ya que sumaron U$S 281,4 millones en el trimestre, 16,3% menos que en igual período del año 2025. Los volúmenes exportados registraron una disminución de 7,6%, acompañado por una caída de los precios de 9,4%.

Finalmente, el valor exportado de Combustibles y energía fue de U$S 22,7 millones, reflejando una variación interanual positiva de 4,9%. Las cantidades exportadas aumentaron 3,7% y los precios 1,2%.

Grasas y aceites (U$S 1.300,7 millones) y Residuos y desperdicios de la industria alimenticia (U$S 1.239,8 millones) explican el 63% del total de las ventas santafesinas al exterior; seguidos por Cereales (U$S 516,3 millones), Carnes (U$S 333,2 millones), Productos lácteos (U$S 144,8 millones), Productos químicos y conexos (U$S 105,2 millones), Máquinas y aparatos, material eléctrico (U$S 74 millones), Semillas y frutos oleaginosos (U$S 61,3 millones), Productos de molinería (U$S 50,2 millones) y Pieles y cueros (U$S 24,8 millones), entre los más importantes.

Una vez más, Harina y “pellets” de la extracción del aceite de soja fue principal producto exportado en la provincia e India el principal destino con una participación sobre el total de las ventas externas de 18,1%, seguido de Brasil, Vietnam, Indonesia, China, Chile, Bangladesh, Turquía, Ecuador y Perú.

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