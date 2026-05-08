Las exportaciones de bienes con origen en la provincia de Santa Fe sumaron el primer trimestre de 2026 un total de U$S 4.030,9 millones, 16,4% más respecto del mismo período del año anterior, que se explican en su gran mayoría por el aumento del volumen medido en toneladas (+17,7%) en el contexto de una leve baja de precios (-1,1%). Traducido en valores y toneladas, los tres primeros meses del año se vendieron 1,248 millones de toneladas más que representaron un ingreso de U$S 566,9 millones más
Las exportaciones santafesinas sumaron más de U$S 4 mil millones en el trimestre
Los rubros que más aumentaron las ventas al exterior fueron Grasas y aceites, Carnes, Cereales, Residuos y desperdicios de la industria alimenticia, Semillas y frutos oleaginosos y Productos de Molinería.
De acuerdo con el informe publicado este viernes por el Instituto Provincial de Estadísticos y Censos (IPEC), en el período enero-marzo de 2026 el monto de las exportaciones de Productos primarios fue de U$S 602,5 millones, 37,3% más que en el mismo período del año anterior, mientras que las cantidades aumentaron 41,9% y los precios bajaron 3,2%.
En tanto las ventas externas de Manufacturas de origen agropecuario totalizaron U$S 3.124,4 millones, una suba de 17,1% en relación con el mismo período del año anterior como consecuencia de un aumento de las cantidades del 9,8% y una suba de los precios promedios de 6,7%.
Por su parte las Manufacturas de origen industrial volvieron a mostrar un retroceso ya que sumaron U$S 281,4 millones en el trimestre, 16,3% menos que en igual período del año 2025. Los volúmenes exportados registraron una disminución de 7,6%, acompañado por una caída de los precios de 9,4%.
Finalmente, el valor exportado de Combustibles y energía fue de U$S 22,7 millones, reflejando una variación interanual positiva de 4,9%. Las cantidades exportadas aumentaron 3,7% y los precios 1,2%.
Grasas y aceites (U$S 1.300,7 millones) y Residuos y desperdicios de la industria alimenticia (U$S 1.239,8 millones) explican el 63% del total de las ventas santafesinas al exterior; seguidos por Cereales (U$S 516,3 millones), Carnes (U$S 333,2 millones), Productos lácteos (U$S 144,8 millones), Productos químicos y conexos (U$S 105,2 millones), Máquinas y aparatos, material eléctrico (U$S 74 millones), Semillas y frutos oleaginosos (U$S 61,3 millones), Productos de molinería (U$S 50,2 millones) y Pieles y cueros (U$S 24,8 millones), entre los más importantes.
Una vez más, Harina y “pellets” de la extracción del aceite de soja fue principal producto exportado en la provincia e India el principal destino con una participación sobre el total de las ventas externas de 18,1%, seguido de Brasil, Vietnam, Indonesia, China, Chile, Bangladesh, Turquía, Ecuador y Perú.