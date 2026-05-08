Medio Oriente

Estados Unidos atacó petroleros iraníes en Ormuz y crece la tensión pese al alto al fuego

Según informó el Mando Central de EE.UU. (Centcom), fuerzas norteamericanas dispararon contra dos petroleros con bandera iraní que, de acuerdo con Washington, intentaban quebrar el bloqueo marítimo impuesto sobre puertos del régimen islámico. Irán denunció una “violación flagrante” de la tregua.