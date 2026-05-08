La tensión en Medio Oriente volvió a escalar este viernes 8 de mayo luego de que Estados Unidos confirmara ataques contra buques iraníes en el estrecho de Ormuz, en medio de denuncias cruzadas con Irán por presuntas violaciones al alto al fuego vigente desde abril.
Estados Unidos atacó petroleros iraníes en Ormuz y crece la tensión pese al alto al fuego
Según informó el Mando Central de EE.UU. (Centcom), fuerzas norteamericanas dispararon contra dos petroleros con bandera iraní que, de acuerdo con Washington, intentaban quebrar el bloqueo marítimo impuesto sobre puertos del régimen islámico. Irán denunció una “violación flagrante” de la tregua.
Según informó el Mando Central de Estados Unidos (Centcom), fuerzas norteamericanas dispararon contra dos petroleros con bandera iraní que, de acuerdo con Washington, intentaban quebrar el bloqueo marítimo impuesto sobre puertos del régimen islámico.
La operación fue ejecutada por un avión F/A-18 Super Hornet de la Marina estadounidense, que utilizó municiones de precisión para dejar fuera de servicio ambas embarcaciones.
El incidente ocurrió en el estratégico estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores marítimos del mundo para el transporte de petróleo, donde en las últimas semanas se multiplicaron los enfrentamientos entre fuerzas iraníes y estadounidenses.
Irán denunció una “violación flagrante” del alto al fuego
Horas antes del ataque a los petroleros, el gobierno iraní había condenado una serie de bombardeos estadounidenses sobre distintos puntos de su costa, ocurridos durante la noche del jueves. Desde Teherán calificaron la ofensiva como “no provocada” y aseguraron que constituye una “violación flagrante” del acuerdo de cese del fuego firmado el 8 de abril de 2026.
A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní sostuvo que las acciones militares de Washington también vulneran la Carta de las Naciones Unidas. Además, acusó a la dirigencia estadounidense de actuar con “desesperación y confusión” frente al conflicto regional.
La nueva escalada de violencia se produce mientras Estados Unidos mantiene un bloqueo sobre embarcaciones iraníes y Teherán restringe desde hace semanas el tránsito marítimo no iraní en el estrecho de Ormuz.
Enfrentamientos esporádicos en una zona clave para el petróleo mundial
La agencia iraní Fars reportó durante la jornada “enfrentamientos esporádicos” entre la Marina estadounidense y fuerzas armadas iraníes en la región de Ormuz, pese a la vigencia formal del alto al fuego.
El estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el océano Índico y es considerado un punto neurálgico para el comercio energético global. Por ese motivo, ualquier interrupción en la circulación marítima genera preocupación internacional por su posible impacto en el precio del petróleo y en la estabilidad económica mundial.
La situación mantiene en alerta a la comunidad internacional, mientras crecen las dudas sobre la continuidad real del acuerdo de tregua entre Estados Unidos e Irán.