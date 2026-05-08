Un buque con bandera de Islas Marshall y tripulación china fue atacado cerca del estrecho de Ormuz, en un episodio que elevó la preocupación internacional por la seguridad marítima en la región.
Crece la tensión en el estrecho de Ormuz tras el ataque a un barco chino
La Organización Marítima Internacional expresó su preocupación por la seguridad de miles de marinos y pidió reforzar el diálogo internacional para evitar una escalada del conflicto en una de las rutas comerciales más sensibles del mundo.
El hecho ocurrió el lunes y fue confirmado este viernes por el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, aunque hasta el momento no se reportaron víctimas.
Alerta internacional
La situación generó preocupación en la Organización Marítima Internacional. Su secretario general, Arsenio Domínguez, pidió reforzar el diálogo y el multilateralismo para reducir las tensiones en la zona.
Durante la Convención Marítima de las Américas 2026 realizada en Ciudad de Panamá, el funcionario advirtió sobre el impacto que el conflicto tiene sobre los trabajadores marítimos.
Más de 20.000 marinos afectados
Domínguez aseguró que actualmente hay cerca de 20.000 oficiales marítimos atrapados y unos 1.500 barcos que no pueden operar con seguridad mientras continúe la tensión en el estrecho de Ormuz.
“El llamado es al diálogo para que las tensiones disminuyan y las operaciones marítimas puedan volver a desarrollarse normalmente”, sostuvo el titular de la OMI.
Reclamo de cooperación internacional
En paralelo, Gerardo Bósquez, presidente del comité organizador de la convención, remarcó la necesidad de construir consensos internacionales para evitar una mayor escalada en una de las rutas comerciales más importantes del mundo.
La Convención Marítima de las Américas se desarrolló entre el 7 y 8 de mayo y reunió a representantes de alrededor de 40 países vinculados al sector naval y logístico.