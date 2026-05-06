Expectativas sobre Medio Oriente

¿Fin de la guerra? Estados Unidos e Irán estarían próximos a firmar un acuerdo de paz

Agencias internacionales dan por cierta la versión de que las partes estarían cerca de cerrar un memorando durante las próximas jornadas. Los mercados expresaron su optimismo ante el posible levantamiento de los bloqueos en el estrecho de Ormuz.