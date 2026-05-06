Estaría próximo a concretarse un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para ponerle fin a la guerra en Medio Oriente, según revelaron agencias internacionales este miércoles.
¿Fin de la guerra? Estados Unidos e Irán estarían próximos a firmar un acuerdo de paz
Agencias internacionales dan por cierta la versión de que las partes estarían cerca de cerrar un memorando durante las próximas jornadas. Los mercados expresaron su optimismo ante el posible levantamiento de los bloqueos en el estrecho de Ormuz.
Las negociaciones hacia la salida del conflicto habría ganado un aval diplomático durante las últimas jornadas, según reportes de Axios, Reuters, EFE y CNN. El borrador del memorando abriría un período de treinta días para definir detalles sobre un levantamiento escalonado de los bloqueos en el estrecho de Ormuz.
El optimismo fue reflejado en los mercados, reflejando expectativas de que un acuerdo reducirá la tensión en la ruta marítima. La jornada cerró con una fuerte caída de los precios globales del petróleo: los futuros del crudo Brent de referencia bajaron más de un 8%, hasta alrededor de 100 dólares por barril.
Estados Unidos y las delegaciones iraníes, indicaron los reportes, habrían negociado cláusulas sobre moratorias nucleares y la liberación de fondos, y la concreción del acuerdo se consideró posible en los próximos días, según funcionarios y mediadores internacionales.
Las agencias señalaron que Irán estarían evaluando una moratoria de largo plazo y la posibilidad de trasladar uranio altamente enriquecido fuera del país, mientras que Estados Unidos aceptaría un levantamiento Gradual de sanciones como parte de la salida diplomática.
Detalles del borrador
El documento preliminar sería de una página y propone 14 puntos, entre ellos, inspecciones de la ONU y una moratoria nuclear entre 12 y 15 años, una opción intermedia que, según las fuentes, busca asegurar la salida sin reanudar la guerra.
Tras la revelación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alimentó el optimismo en un posteo en redes sociales, pero mantuvo la presión contra el régimen islámico.
“Suponiendo que Irán acepte lo acordado, lo cual es, quizás, una suposición arriesgada, la ya legendaria Operación Furia Épica llegará a su fin, y el eficaz bloqueo permitirá que el estrecho de Ormuz quede abierto para todos, incluido Irán".
Irán, por su parte, se comprometería en el memorando a no buscar nunca un arma nuclear ni realizar actividades relacionadas con su desarrollo. Según le dijo a Axios un funcionario estadounidense, las partes están discutiendo una cláusula por la cual Irán se comprometería a no operar instalaciones nucleares subterráneas.
El proceso, según informes, está dirigido por un equipo estadounidense que negocia directamente con representantes iraníes y mediadores, con la posibilidad de trasladar las conversaciones a Islamabad o Ginebra si el memorando se finaliza. La concreción del acuerdo podría ocurrir en las próximas 48 horas.
La palabra de Netanyahu
En este marco, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que hablará esta noche con Trump, sobre la situación con Irán.
Netanyahu afirmó que habla con Trump “casi a diario”, reportó la cadena CBS News. “Tenemos plena coordinación, no hay sorpresas”, dijo Netanyahu en un mensaje grabado el miércoles.
“Compartimos objetivos comunes, y el más importante es eliminar el material enriquecido de Irán, todo el material enriquecido, y desmantelar las capacidades de enriquecimiento de Irán”, agregó el premier israelí.
Mientras tanto, Estados Unidos anunció que pausado las operaciones navales como el Proyecto Libertad ante señales de avance, y las agencias internacionales actuarían como garante técnico del eventual levantamiento de bloqueos en el estrecho de Ormuz.