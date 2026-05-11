El Senado dará ingreso a 20 esta semana

El Gobierno lleva a 110 los pliegos para cubrir cargos en la Justicia

Suma una tercera tanda de 33 propuestas, que buscan propiciar consensos en el Senado a partir de la contemplación de varias provincias con prolongadas carencias. Una vez más, la lupa sobre los nombres y el orden de méritos.