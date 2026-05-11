El Senado sesionará este jueves para dar ingreso parlamentario de una veintena de pliegos de jueces, defensores y fiscales ya girados por el Poder Ejecutivo, sumado a otra tanda de candidatos a la Justicia que el Gobierno tenía previsto enviar por estas horas.
El Gobierno lleva a 110 los pliegos para cubrir cargos en la Justicia
Suma una tercera tanda de 33 propuestas, que buscan propiciar consensos en el Senado a partir de la contemplación de varias provincias con prolongadas carencias. Una vez más, la lupa sobre los nombres y el orden de méritos.
Se trata de 33 nuevas propuestas que, junto a las dos remesas anteriores, llevarían a un total de 110 a los aspirantes a cubrir cargos clave en la Justicia federal que podrían obtener acuerdo antes del inicio del receso de invierno.
Todos ellos en los poco más de dos meses que lleva como ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, que asumió en el cargo con un tercio de los juzgados federales vacantes, y luego de dos años y medio en que no se cubrió ninguno.
Buscando acuerdos
La sesión ordinaria que será convocada para el jueves a la tarde, y en la que el Senado tiene previsto aprobar un proyecto que autoriza al Gobierno a pagar a dos fondos buitres y convertir en ley un proyecto de regularización de armas de fuego, contempla también votar la prórroga del mandato por cinco años de Carlos Mahiques, padre del ministro.
Para la LLA es clave que ingresen esa nueva tanda de pliegos de jueces, defensores y fiscales para cubrir vacantes en el interior del país, ya que los senadores dialoguistas condicionan su respaldo a otros 47 postulantes si previamente no envían los candidatos a la Justicia de las provincias, según recoge de fuentes parlamentarias la agencia Noticias Argentinas
También consigna que los senadores de la UCR, PRO y bloques provinciales no firmaron ningún dictamen en la Comisión de Acuerdos de los candidatos a la justicia de la Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, que expusieron en tres Audiencias Públicas, porque reclaman que el Gobierno envíe los pliegos para cubrir juzgados del interior del país.
Por ese motivo, la nueva tanda de pliegos incluye candidatos para cubrir vacantes de juzgados en las provincias de Corrientes, Chaco, Misiones, Catamarca, Salta y Tucumán.
El oficialismo tiene 5 miembros de los 17 que conforman la Comisión de Acuerdos mientras que otros 3 corresponden a la UCR, 1 al PRO, 1 a Frente de la Concordia de Misiones, 1 a Provincias Unidas, 1 a Primeros los Salteños, y 1 a Convicción Federal, con lo cual necesita el apoyo de los aliados para firmar el dictamen.
Paralelamente, esta semana se realizarán dos Audiencias Públicas para que rindan examen otros 30 postulantes a la Justicia, donde se encuentran miembros de la familia judicial, como Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema Horario Rosatti, y Ana María Cristina Juan, esposa del juez federal Marcelo Martinez De Giorgi.
Listados en cuestión
Precisamente, en esos dos primeros listados, donde aparecen candidatos inobjetables (por su perfil y por el trámite que los llevó a esta instancia), también figuran otros de quienes se subrayan sus lazos familiares, su intervención en causas delicadas para el gobierno, su trayectoria en gestiones anteriores o su actual vinculación con jueces en ejercicio.
También fue señalada la inclusión de varios magistrados o postulantes vinculados al kirchnerismo y, específicamente, a la agrupación Justicia Legítima, orientada en su momento por la ex procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó y auspiciante del rediseño del Poder Judicial que pretendía Cristina Fernández.
Entre los nominados está Juan Manuel Mejuto, firmante del primer comunicado de Justicia Legítima y propuesto para el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8 de la Capital. También se suma Hernán Figueroa, quien también avaló la solicitada de 2013 que defendía la reforma judicial K.
En la lista de pliegos también se encuentra el de Santiago Vismara, uno de los primeros fiscales designados "Ad Hoc" por la ex procuradora y firmante de la solicitada de Justicia Legítima.
También llamó la atención la propuesta de ascender a camarista el juez en lo Penal Económico Alejandro Catania, a quien se atribuye una serie de pronunciamientos coincidentes con movimientos impulsados por Néstor y Cristina Kirchner cuando estaban en el poder.
En ese marco, Catania emitió en 2011 una orden a diferentes medios de prensa para identificar a los periodistas que desde 2006 escribieron artículos sobre las mediciones de inflación distintas a las del INDEC.
Los nuevos 33
La nueva remesa de 33 candidatos incluye a Juan Tomás Rodríguez Ponte, apadrinado por el juez Ariel Lijo, que lleva adelante la investigación sobre las denuncias contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni.
También a postulantes a ocupar la Cámara de Apelaciones del Trabajo, en plena discusión sobre la reforma laboral, a partir de la impugnación de la CGT. Allí figuran Diego Fernando Manauta, Diego Javier Tula y Claudio Fabián Loguarro.
La última propuesta del Ejecutivo a la Comisión de Acuerdos también busca completar vacantes en las cámaras federales de Catamarca y Tucumán y en la fiscalía federal de Corrientes.
Cómo sigue
Esta semana continuarán las entrevistas a los postulantes, en grupos de 16, y el objetivo es terminar lo antes posible con los pliegos enviados durante abril para cubrir 77 vacancias en la justicia federal.
Estos son los que ya están en proceso de "votación". La nueva tanda, que eleva el total a 110, tendrá que esperar esperar poco más de un mes para comenzar las entrevistas con la comisión que encabeza el oficialista Juan Carlos Pagotto.
PARA RECUADRO
Lorenzetti: “La idea del juez imparcial empezó a debilitarse”
El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti salió a cuestionar que, de un tiempo a esta parte, “la idea del juez imparcial empezó a debilitarse, porque se empieza a elegir a los jueces en función de determinados criterios que tienen que ver no con la política en el sentido de los representantes políticos -diputados, senadores- sino por influencias externas u operadores.
"Entonces tenemos un debilitamiento en la idea de la imparcialidad porque cada juez que concursa necesita un “padrino” ”, añadió.
En una entrevista publicada por Clarín, aludió al proyecto impulsado desde la propia Corte para reglamentar el proceso de selección, en cuya elaboración participó junto a Carlos Rosenkrantz, y que el organismo tiene en tratamiento hoy junto a otra docena de iniciativas.
“Vemos que hay muchas quejas por el uso de la discrecionalidad. O sea, personas que concursan y entonces están en un lugar, pasan más arriba y después más abajo. Hay muchas quejas en todo el Poder Judicial; también hay quejas de la abogacía porque en las ternas normalmente no entran los abogados y porque demoran mucho tiempo”, justificó.
Por eso planteó que “es necesaria una transformación importante en términos de transparencia, disminución de la discrecionalidad, respeto de la carrera y respeto del mérito. También pasa con el rol de la mujer, porque hay pocas mujeres y es mucho más difícil en este sistema”.
“El proyecto que se presentó contempla todo eso. Primero hay un examen general; de ahí surge una selección y después un segundo examen con selección de casos. Se va acotando mucho. Y después, en la entrevista, nuestro proyecto limita muchísimo la discrecionalidad. Creo que hay consenso en el Consejo porque, en realidad, no hay nadie que esté defendiendo el funcionamiento actual”, completó.