Mientras el gobierno promete enviar pliegos al Senado

La Corte busca limitar discrecionalidad en la selección de candidatos a jueces

El nuevo reglamento propuesto al Consejo de la Magistratura prioriza parámetros objetivos y técnicos, fija pautas para los exámenes y reduce el peso de las entrevistas personales. De todos modos, en el órgano que encabeza Horario Rosatti hay varias propuestas en estudio.