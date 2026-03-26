Lo confirmó el ministro de Justicia

El gobierno busca endurecer sanciones con reformas y un nuevo Código Penal

Enviará proyectos parciales al Congreso, mientras avanza con un nuevo texto integral. Se incorporan figuras como las estafas piramidales, delitos tecnológicos, las “viudas negras”, entraderas y salideras bancarias, motochorros, picadas ilegales y daño animal.