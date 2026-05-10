Sin dudas, y mirando en perspectiva los más de dos años de gestión de La Libertad Avanza, los últimos dos meses han sido los más complicados para los hermanos Milei. Una crisis política que se desató en el momento menos esperado y que arrastra al Gobierno nacional a tener que tomar definiciones a contrarreloj. No solamente por la situación en el plano económico -y la injerencia que la situación de Manuel Adorni pueda sumar a ella- sino porque por primera vez las posiciones encontradas en el núcleo del mileísmo salen a la luz como nunca. Algo que ocurre en una fuerza que desde que está cargo del Poder Ejecutivo sufrió cambios permanentes de funcionarios, sin que eso fuera un problema que eclipsara la marcha del programa que lleva adelante el Palacio de Hacienda y la Casa Rosada.
El Gobierno sigue apostando a dejar atrás el caso Adorni
El clima de Balcarce 50 sigue impregnado por las novedades que diariamente provienen de los tribunales de Comodoro Py, sin embargo, hay un ala importante del gobierno que cree en un pronto desagravio al jefe de Gabinete que insiste en que no renunciará.
Como advirtió hace semanas uno de los altos asesores presidenciales, en el contexto de un vocero gubernamental que no puede ejercer su función -debido a la situación judicial que lo atraviesa- es el jefe de Estado y su ministro de Economía quienes cubren el vacío que no tiene un sucesor en puerta, al menos hasta ahora. La secretaria General, Karina Milei, nunca consideró que el actual jefe de Gabinete debiera dejar de ser la imagen comunicacional y el portavoz oficial de la usina central del mileísmo. Los nombres que le sugirieron y los perfiles que le acercaron, nunca le cerraron. Para ella esos apellidos no se condicen con la manera en que hasta hace dos meses se manejó el esquema informativo de un gobierno que le declaró la guerra a la mayoría de los medios y a sus periodistas.
en Google Noticias
Bancamos a Adorni pese a las internas
"Como bien señaló el Presidente, nosotros no vamos a expulsar a un funcionario de la talla de Manuel porque se le ocurra a la prensa y a los intereses a los que responde. Sería mostrar una debilidad que Javier (Milei) se ha encargado en dejar en claro que nunca tuvimos, ni vamos a tener", señaló uno de los espadachines del karinismo que estuvo en Balcarce 50 abocado a analizar los temas partidarios, específicamente en el territorio que está bajo la égida de Axel Kicillof.
Ese mismo referente distrital, tal vez uno de los más distanciados de Las Fuerzas del Cielo, manifestó que la intención de los libertarios bonaerenses es "colaborar con los influencers en lo que tenga que ver con la provincia de Buenos Aires. Los que vengan a buscar información con nosotros la van a tener", advirtió -pero dejando en claro en el marco de la interna interminable en el seno libertario- que "ahora apareció Tronco (el periodista y diputado de LLA Sergio Figliuolo) y su par en el Parlamento, Lilia Lemoine, quienes estuvieron hace unos días con el titular del PEN en la Residencia de Olivos.
Un jefe de gabinete en acción
A partir de la reapertura de la Sala de Prensa del palacio rosado el lunes pasado -bajo un estricto e inusual diagrama de restricciones impuesto por la Casa Militar a los acreditados- los popes violetas intentaron retomar el sendero de una normalidad que no consiguieron que retorne, porque la novedades tribunalicias que llegan desde el escritorio del Juez Federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita no dan tiempo a ser digeridas por los estrategas oficialistas. Tras la conferencia de prensa del lunes, en la que el ministro coordinador dejó en claro que no va a interferir en las causas que tramitan en Comodoro Py, se motorizó una agenda de actividades que Adorni fue cumpliendo al pie de la letra. Entre otras cosas, se reunió con el CEO de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, y con representantes del directorio de YPF. Participó de un extenso streaming donde concedió una entrevista de tipo intimista y cerró el viernes inaugurando un sector de la planta industrial de Mercedes Benz en la localidad de Zárate, para concluir la jornada acompañado por Luis Caputo, que se refirió al super RIGI, y por la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, quien hizo foco en el Plan Bandera. La rueda periodística hizo agua para quienes la organizaron cuando se pretendió limitar las preguntas de la prensa a los temas que plantearon los dirigentes. Escasos de reflejos, ninguno de los tres funcionarios negó haber recibido sobresueldos cuando se los consultó al respecto, pese a que el jefe de Hacienda aprovechó el evento para decir que lo de Adorni no impacta en el Riesgo País, sino que lo que genera incertidumbre en los mercados y la política local es el 'riesgo kuka'. Desde los Estados Unidos, el propio Milei tuvo que salir a respaldar a su portavoz y bajarle el tono al pedido de Patricia Bullrich, vinculado a que se acelere la presentación de la Declaración Jurada del mandamás de las nueve carteras nacionales.
Una reunión de gabinete especial
Uno de los ministros del Gabinete le dio detalles a El Litoral sobre lo que pasó en el cónclave convocado por Adorni: "Abrió la reunión el Presidente de la Nación. Habló media hora. Dio un panorama general y le dio un fuerte respaldo a Manuel. Después tomó el mando de la reunión Adorni que agradeció a los equipos técnicos por el informe de gestión que él mismo presentó en el Congreso la semana pasada", contó la fuente, que añadió que el ministro en jefe "expuso sobre el plan de gestión 2026/27; la reestructuración presupuestaria que se firmó, Y que se pasó a tratar la cuestión de los retiros voluntarios y desvinculaciones en organismos públicos con el objetivo de concretarse a fines de mayo". Al final de lo que el funcionario le contó a este diario, señaló que "se propuso una revisión de los organismos internacionales y especialmente de los proyectos legislativos a impulsar en el corto plazo".
Por otras vías, este medio se enteró que quienes tomaron la palabra en torno al caso Adorni fueron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, quien reiteró el pedido que había hecho público; la presentación adelantada de la DDJJ del titular de la Jefatura. Un reclamo con el que se tejieron especulaciones en referencia a la relación entre la ex ministra de Trabajo de Fernando de la Rúa y Karina Milei. El grueso de los colaboradores de ambas mujeres negaron los roces porque declararon que, "se pidió lo razonable y no que Manuel se vaya, ni mucho menos. Las dos saben quienes son y se conocen. Patricia no encabeza nuestro bloque porque sí", opinó uno de los operadores con despacho cercano al subsecretario de gestión Institucional, Eduardo 'Lule' Menem.
Los hombres más cercanos a Manuel Adorni adelantaron que el ministro estará concediendo una -o dos- conferencias de prensa por semana, y manteniendo contacto directo con los jefes de las carteras que conduce. "El apoyo que tiene 'Manu' no es únicamente de Javier y Karina, es del Gobierno en su conjunto, y es así porque sabemos que cuando todo quede aclarado en la Justicia, muchos van a tener que retractarse y pedir perdón, porque él no cometió ningún delito. Los que sí lo hicieron están entre rejas o con una tobillera acá a unaS cuadras", señaló disgustado uno de los asistentes más fieles del ministro coordinador, quien, pese a todo, trabaja diariamente en reconstruir lazos con gente de su propia administración, pero también con opositores dialoguistas y parte del periodismo.