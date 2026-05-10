Semana intensa en la Rosada

El Gobierno sigue apostando a dejar atrás el caso Adorni

El clima de Balcarce 50 sigue impregnado por las novedades que diariamente provienen de los tribunales de Comodoro Py, sin embargo, hay un ala importante del gobierno que cree en un pronto desagravio al jefe de Gabinete que insiste en que no renunciará.