Para el jueves a las 11

Impulsan en Diputados una sesión especial para tratar el caso Adorni

El pedido lleva la firma de un sector de la oposición. El jefe de Gabinete es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Los proyectos confluyen en la solicitud de “informes verbales” del funcionario que, en las últimas horas, recibió un nuevo respaldo del Presidente.