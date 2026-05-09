Cuatro expedientes componen el pedido de sesión especial que integrantes de la Cámara de Diputados de la oposición giraron a su presidente Martín Menem. Todos coinciden en un tema común: el Jefe de Gabinete de ministros, Manuel Adorni, y su situación patrimonial.
Impulsan en Diputados una sesión especial para tratar el caso Adorni
El pedido lleva la firma de un sector de la oposición. El jefe de Gabinete es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Los proyectos confluyen en la solicitud de “informes verbales” del funcionario que, en las últimas horas, recibió un nuevo respaldo del Presidente.
El funcionario ya estuvo en el Congreso, el 29 de abril, para brindar su informe de gestión. Allí también fue consultado sobre viajes, operaciones inmobiliarias y refacciones, aunque declaró que las respuestas estaban en la Justicia.
Uno por uno
El pedido que se conoció este jueves se funda en los artículos 35 y 36 del Reglamento de la Cámara (petición y citación, respectivamente) e incluye, en primer lugar, un pedido de informes verbales al funcionario por presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos, que encabeza Germán Martínez (UxP).
El segundo expediente es un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional sobre diversas cuestiones relacionadas con la situación patrimonial declarada por Adorni, y está rubricado por Pablo Juliano, Esteban Paulón y Maximiliano Ferraro.
El tercero también procura informes verbales del funcionario, con el fin de iniciar una moción de censura y está suscripto por Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Romina Del Plá, Néstor Pitrola e Hilda Aguirre.
El último pedido de informes es del santafesino Esteban Paulón. El socialista, integrante del interbloque Provincias Unidas, encabeza la lista de solicitantes de la sesión junto a Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Pablo Juliano, Nicolás del Caño, María Inés Zigarán, Natalia de la Sota, Pablo Frías, Romina del Plá, Myryam Bregman, Néstor Pitrola, Nicolás Massot y Mariela Coletta.
Sin firmas de UxP, que pretende incorporar otros temas coyunturales a la agenda de la sesión, la lista de solicitantes es suficiente para ésta sea convocada por Menem; pero para que prospere se requieren 129 voluntades que deberían ocupar sus bancas el próximo jueves.
Antes, Francos
La figura de moción de censura ya sobrevoló la Cámara baja en los últimos meses de 2025 cuando un sector de la oposición reclamó la misma medida contra el entonces Jefe de Gabinete Guillermo Francos.
Aquella vez fue por “incumplir la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, dictar decretos nulos e inconstitucionales y no reasignar las partidas conforme a la ley promulgada, en el contexto de gobernar sin presupuesto".
Los tiempos cambiaron y los nombres también: el 5 de noviembre de 2025 asumió Adorni en reemplazo de Francos. Aunque la oposición en la Cámara Baja va a insistir con la misma figura.
La moción de censura está prevista en el artículo 101 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1994. Se trata de un procedimiento por cual el Poder Legislativo puede exigir la responsabilidad política al Poder Ejecutivo.
A diferencia del juicio político, no requiere demostrar la comisión de un delito ni un mal desempeño comprobado, sino que responde a una decisión política del Poder Legislativo frente al Ejecutivo.
La primera etapa del proceso es la aprobación del pedido de interpelación, que obliga al funcionario a presentarse ante el Congreso para responder preguntas y defender su gestión.
Luego, si se somete a votación y la moción de censura obtiene la mayoría absoluta del total de los miembros de ambas Cámaras, el Jefe de Gabinete queda removido del cargo.
Sin embargo, la Constitución permite que el presidente lo designe nuevamente. El proceso no implica una responsabilidad judicial, sino exclusivamente política.
Todo esto se plantea en el ámbito legislativo, mientras sigue su curso la investigación en tribunales.