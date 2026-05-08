El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habló públicamente sobre la investigación judicial que lo involucra y aseguró que, por el momento, evita profundizar en detalles para no interferir en el proceso. En una entrevista brindada al streaming Neura, el funcionario confirmó además que presentará su declaración jurada y cuestionó las denuncias que surgieron en las últimas semanas.
Adorni confirmó que presentará su declaración jurada y le respondió a Patricia Bullrich
El jefe de Gabinete aseguró que no quiere “influir en la Justicia”, confirmó que avanzará judicialmente contra quienes lo denunciaron y dijo que Patricia Bullrich “spoileó” su decisión de presentar la declaración jurada.
“Yo no quiero ni puedo influir en la Justicia hablando. Pero en algún momento voy a hablar”, expresó Adorni durante la entrevista, donde también dejó entrever el impacto político y personal que generó el caso dentro del oficialismo. Según sostuvo, la decisión de mantener silencio responde a una lógica institucional que, aseguró, diferencia al actual Gobierno de gestiones anteriores.
El funcionario también remarcó que no le sorprendió el respaldo público del presidente Javier Milei, quien días atrás lo defendió en una entrevista televisiva realizada desde Los Ángeles, luego de participar de un evento económico en Estados Unidos. “Porque sabe la verdad”, lanzó Adorni al referirse al apoyo presidencial.
Durante la charla, el jefe de Gabinete sostuvo que el Gobierno decidió no confrontar con el Poder Judicial ni intentar influir en las investigaciones. “Había una lógica de obstruir a la Justicia y ahora no pasa. No actuamos con cuestiones que impliquen obstruir el trabajo judicial”, afirmó, en una frase que buscó diferenciar la postura oficial frente a otras experiencias políticas recientes.
Adorni también vinculó las denuncias en su contra con el rol que ocupa dentro del esquema libertario y el nivel de exposición que adquirió desde la llegada de Milei al poder. “Esto me pasó porque soy una parte de Milei. Si me pegan a mí, le pegan a Milei”, señaló, al considerar que los cuestionamientos tienen un trasfondo político más amplio.
La declaración jurada y el guiño a Bullrich
Uno de los momentos más comentados de la entrevista fue cuando Adorni confirmó que avanzará con la presentación de su declaración jurada. La definición llegó luego de las declaraciones de Patricia Bullrich, quien había reclamado públicamente que el funcionario mostrara “de inmediato” sus números para cerrar la polémica.
“Me spoileó, es una fenómena”, dijo Adorni entre risas sobre Bullrich. Según explicó, la senadora ya conocía la decisión que pensaba tomar porque ambos integran la mesa política del oficialismo. “Ella habló porque ya sabía lo que iba a hacer”, agregó, aunque evitó precisar una fecha concreta para la presentación formal de la documentación.
El funcionario insistió en que el tema quedará aclarado una vez que exhiba la información patrimonial correspondiente. “Se va a terminar con todo esto”, afirmó, mientras desde el oficialismo buscan bajar la tensión política generada por las denuncias y las repercusiones mediáticas que impactaron directamente sobre la figura del vocero presidencial.
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En otro tramo de la entrevista, Adorni confirmó que iniciará acciones legales contra quienes, según denunció, avanzaron sobre aspectos de su vida privada. “Voy a actuar judicialmente contra quienes hablaron de mi vida privada y me injuriaron, no todo es público”, expresó, dejando en claro que endurecerá su postura frente a las acusaciones.
El jefe de Gabinete también habló sobre cómo atravesó personalmente las últimas semanas y reconoció que el escenario judicial modificó parte de su mirada sobre la vida cotidiana. “Esto te deja muchas lecciones”, reflexionó durante una de las partes más personales de la conversación difundida por el streaming.
El impacto familiar y el respaldo interno
Adorni aseguró que el proceso lo llevó a replantearse prioridades personales y familiares. “Me di cuenta en estos 60 días que la vida pasaba, que lo valioso es el tiempo y que hay cosas importantes y otras que no lo son”, sostuvo. Además, mencionó especialmente el vínculo con sus hijos y el valor de las relaciones personales.
“Hoy tomé conciencia de que lo que me queda de vida es el goce de las relaciones con mi familia y mis amigos”, agregó el funcionario, quien también anticipó que planea escribir libros cuando finalice su etapa dentro del Gobierno nacional. “Todo esto va a ser parte de un libro”, deslizó durante la entrevista.
En paralelo, el funcionario confirmó que este jueves participará de actividades oficiales en Zárate, donde asistirá a la inauguración de una planta de Mercedes-Benz. Luego encabezará una conferencia de prensa y más tarde formará parte de una nueva reunión de Gabinete junto al presidente Milei.
Sobre el cierre, Adorni dedicó elogios a Karina Milei, una de las figuras más influyentes dentro del Gobierno libertario. “Tiene una calidad humana única, es clave en mi empuje y está donde tiene que estar”, afirmó al destacar el rol político y personal de la hermana del Presidente dentro del armado oficialista.