Reabrió la Sala de Prensa en Casa Rosada

Adorni dio una conferencia donde optó hablar de gestión y sacar de agenda sus causas judiciales

Con una nueva estrategia comunicacional que pretende retomar el sendero del comienzo de la gestión de Javier Milei, su vocero y jefe de Gabinete le bajó el tono a las críticas al periodismo, justificó las restricciones en Balcarce 50 por cuestiones de ‘Seguridad Nacional' y prometió volver a las ruedas de prensa más seguido