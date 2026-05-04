Tras cuarenta días sin conferencias de prensa en la sede del Poder Ejecutivo Nacional, Manuel Adorni volvió al ruedo luego de aquella rueda periodística que brindó el pasado 25 de marzo en la que enfrentó a los acreditados y prefirió no dar detalles con respecto al paquete de causas judiciales que empezaron a colmar el tribunal federal del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. En el transcurso de esas semanas, se sucedió el incidente con el colega de un medio que tomó imágenes en el palacio de gobierno. Situación que determinó que el titular de la Casa Militar, Sebastián Ibáñez, presentara una denuncia en la cual se consideró que el material emitido en TV puso en riesgo la ‘Seguridad Nacional’, y en consecuencia la del presidente Javier Milei. La drástica medida fue cerrar la Sala de Prensa e impedir el ingreso de los 60 periodistas que cubren las actividades en Balcarce 50. El retorno del vocero presidencial y jefe de Gabinete forma parte de una estrategia oficial que comenzó el miércoles en el Congreso nacional, donde el informe de Gestión que dio el ministro coordinador fue considerado por los libertarios como un acierto comunicacional que debe replicarse en la Rosada.
Adorni dio una conferencia donde optó hablar de gestión y sacar de agenda sus causas judiciales
Con una nueva estrategia comunicacional que pretende retomar el sendero del comienzo de la gestión de Javier Milei, su vocero y jefe de Gabinete le bajó el tono a las críticas al periodismo, justificó las restricciones en Balcarce 50 por cuestiones de ‘Seguridad Nacional' y prometió volver a las ruedas de prensa más seguido
“Regreso tras la polémica y restricciones a la prensa
Este lunes, Adorni explicó al comenzar su alocución ante la prensa apostada en el segundo piso de la sede ejecutiva, que hubo una violación de la Resolución 1319/2026 y que fue por esas filmaciones realizadas en zonas no habilitadas que se difundieron por televisión. Con eso justificó que se tomó la decisión de iniciar una investigación, de la que quiso desligar el suceso anterior vinculado a un supuesto financiamiento de la Federación Rusa a empresas mediáticas locales que apuntaban a esmerilar a la gestión de La Libertad Avanza. Conflicto que dejó afuera a varios medios que debieron reunirse con las autoridades de Prensa y Comunicación presidencial para volver a tener los permisos que les autorizaran a sus representantes cumplir nuevamente funciones en Gobierno.
En varias oportunidades, el portavoz gubernamental reiteró que en lo referente a las causas judiciales que tramitan en su contra, no va a intervenir porque es un funcionario público, y que como señaló en el Parlamento, están en el lugar donde se deben resolver, la Justicia. Acerca de sus viajes familiares repitió que fueron gastos personales y que no tienen nada que ver con “regalos” ni “fondos públicos”. En ese contexto, aprovechó para expresar que su Declaración Jurada será presentada en tiempo y forma, y con todos los detalles que estén relacionados a las propiedades de las que se viene hablando hace meses.
Gestión, agenda política y definiciones públicas
Al Salón de Conferencias, Adorni llegó pasadas las 11 hs acompañado, únicamente, por el secretario del área comunicacional, Javier Lanari. El mandamás de la Jefatura optó por enumerar temas de gestión como el acuerdo Mercosur-Unión Europea, dejando críticas a las políticas restrictivas en materia de importación de la gestión de Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Comentó la reglamentación del régimen de incentivo a la formalización laboral para fomentar la creación de puestos de trabajo. Notificó la firma del DNU que autoriza la venta de propiedades del Estado con el objetivo de fortalecer a las Fuerzas Armadas; cambios en el RENAR con respecto a nuevos requisitos para la portación de armas y otro decreto en favor del Belgrano Cargas y el sistema ferroviario. En ese marco, se refirió a resoluciones dirigidas al sistema de donación voluntaria de sangre y anunció que habrá un 75% de bonificación en las tarifas de gas debido al conflicto bélico que azota al sector y perjudica a los que menos tienen, entre otros temas.
Adorni negó que por los hechos de público conocimiento, hubiera gobernadores que no hayan querido verlo o tener cónclaves con él en los últimos meses. “Por cuestiones de agenda no pude estar en algunos de esos encuentros, pero no sé de dónde salen esas versiones. Además tenemos al ministro del Interior Diego Santilli, con quien a veces compartimos esas reuniones, pero eso no indica que yo siempre me sume. Hablo permanentemente con los gobernadores, a veces más con algunos, pero estoy en contacto permanente con ellos”, enfatizó.
En otro segmento de la presentación, el alto funcionario respondió en torno a encuestas que marcan una baja en la imagen del presidente Milei. “No nos manejamos con encuestas sino por la gestión”, subrayó. Y resaltó que lo que le interesa a la administración libertaria es que haya crecimiento, inversiones mejores salarios y cambiar el modelo de empobrecimiento que existió hasta diciembre de 2023, cuando la gente decidió que tenía que haber un cambio.
En esa línea, le agradeció el esfuerzo que están haciendo todos los argentinos para sostener este camino. Sobre el final de la conferencia, Adorni aseguró, “nos vamos a ver más seguido”. Es que terminada la ronda de consultas y respuestas, colaboradores de su equipo le manifestaron a El Litoral que, “aunque no se vuelva al formato de dar ruedas de prensa diariamente, podríamos tener una o dos por semana. Es algo que no descartamos, pero que dependerá de la agenda de Manuel. La idea y voluntad de volver a la prioridad de comunicar la gestión, explicando puntos que no quedan claros a los periodistas acreditados siempre fue una preferencia que tuvo Manu, pero también Santiago (Caputo), Javier (Lanari), al igual que el Presidente y Karina (Milei)”, sintetizaron las fuentes oficiales en una jornada en la que el Gobierno prefirió volver, en materia de trato con el periodismo, “a la normalidad”.