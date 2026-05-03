Federico Sturzenegger expuso la "fórmula Milei" como hoja de ruta para convertir a la Argentina en una economía más potente, en un posteo este domingo desde su cuenta de X, donde defendió reformas para romper la restricción externa que, sostuvo, condicionó el crecimiento por décadas.
Sturzenegger expuso la "fórmula Milei" para elevar salarios al nivel de Japón y Polonia en Argentina
El ministro de Desregulación defendió la gestión libertaria y dijo que la clave es superar la restricción externa. Propuso revisar regulaciones y cerrar acuerdos comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado describió la restricción externa como “el freno estructural que estancó al país por décadas” y puntualizó que esa limitación afectó la capacidad exportadora, con impacto directo en el nivel de vida de la población. “Argentina enfrentaba una pared en su capacidad exportadora que condicionaba todo: le impedía crecer y la llevaba a crisis recurrentes”, dijo al explicar la motivación del plan económico.
En el mismo posteo, defendió la gestión de Javier Milei como una combinación de apertura y cambios regulatorios para fortalecer la economía y atraer divisas. “No queremos salarios de Haití, sino que queremos la productividad y los salarios de Japón y Polonia”, indicó Sturzenegger, y asoció ese objetivo con la necesidad de impulsar acuerdos comerciales y revisar normas internas que, según su diagnóstico, limitan la inserción internacional.
Cómo propone romper la restricción externa
Sturzenegger explicó que la restricción externa deriva de una capacidad exportadora limitada y que la estrategia ministerial apunta a expandir esa capacidad mediante desregulación y apertura. El plan económico incluye medidas para mejorar competitividad y facilitar inversiones, según el mensaje del ministro.
La defensa de la economía libertaria en el posteo contrastó con la idea de un modelo cerrado: el texto sostuvo que abrir mercados y cerrar acuerdos comerciales permitirá generar más divisas y mejorar el nivel salarial en Argentina.
El mandatario del área subrayó que romper la restricción implica cambios estructurales y no soluciones temporales, y vinculó esa transformación con la necesidad de elevar productividad para alcanzar niveles comparables a Japón y Polonia.
Reformas internas y acuerdos comerciales
En su exposición, el ministro enumeró la revisión de leyes específicas para facilitar la inserción internacional: mencionó la Ley de Cabotaje, la de Glaciares y la de Tierras como ejemplos de regulaciones a revisar dentro de la agenda de reformas.
Además, el posteo defendió la negociación de tratados con Estados Unidos y la Unión Europea como ejes comerciales para ampliar mercados y, en consecuencia, elevar salarios y mejorar la posición económica del país.
El mensaje ministerial insistió en que el plan del Gobierno nacional combina desregulación interna y acuerdos externos para reducir la vulnerabilidad de la economía argentina frente a ciclos de crisis.
Como consecuencia institucional, el posteo del ministerio instala el debate público sobre prioridades de la política económica y anticipa iniciativas legislativas para revisar normas señaladas por el equipo de Sturzenegger; en lo inmediato, la presentación pública busca respaldar la agenda ministerial y movilizar apoyos para los acuerdos comerciales y las reformas propuestas.