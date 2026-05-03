El Estado sigue sintiendo el filo de la motosierra que el Gobierno exhibe como trofeo en su plan de ajuste de las cuentas públicas nacionales.
La motosierra no afloja: marzo dejó nuevas bajas en el empleo estatal, según INDEC
La dotación del sector público nacional cayó otra vez y consolidó una secuencia de recortes que atraviesa ministerios, organismos y empresas estatales. En paralelo, Manuel Adorni reivindicó la poda como una señal de eficiencia y prometió más reducción de estructuras.
En marzo, de acuerdo al informe sobre “Dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades” que publicó este último jueves el INDEC, la planta total estimada se ubicó en 276.104 personas, con una baja de 0,3% respecto de febrero y de 6,2% frente a marzo de 2025. Dentro de ese total, la administración pública nacional concentró 187.734 puestos y las empresas y sociedades del Estado o con participación estatal, 88.370.
La secuencia mes a mes muestra que en octubre de 2025 la dotación total era de 282.573 personas; en noviembre pasó a 281.670; en diciembre, a 280.120; en enero de 2026, a 278.690; en febrero, a 276.922; y en marzo, a 276.104. Es decir: en medio año el sector público nacional relevado perdió 6.469 puestos; y en el primer trimestre del año 2.586 empleos.
Un día antes, en el Congreso, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, defendió el recorte: “Hoy hay más de 65.000 empleados menos en el Estado”, sostuvo, y agregó que el ahorro anual derivado de ese recorte “supera los 2.505 millones de dólares, todo esto sin afectar servicios esenciales”.
En la misma línea, anunció que les encomendó a los ministerios reducir “adicionalmente 2% el gasto corriente y 20% el gasto de capital”. Además, sostuvo que "en los próximos meses, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado tiene la misión de reducir estructuras en organismos descentralizados".
El recorte pegó en casi toda la estructura
La baja de marzo no fue homogénea, pero sí bastante extendida. Dentro de la administración pública nacional, la administración centralizada cayó a 38.965 personas, con una merma interanual de 5,2% y mensual de 0,8%. La descentralizada, que es la de mayor peso en el organigrama, quedó en 113.788, con una caída de 6,8% interanual y 0,4% mensual. La desconcentrada fue la única que mostró un repunte en el mes, con 21.047 agentes y una suba de 1,9% frente a febrero, aunque en la comparación con marzo de 2025 siguió abajo, con -7,7%. Los otros entes reunieron 13.934 personas, con una caída de 2,8% interanual y de 0,5% mensual.
En términos agregados, el recorte fue similar en la administración pública nacional (-6,3% interanual) que en las empresas y sociedades (-6,2%). Pero la señal política es la misma: el ajuste siguió corriendo por los dos carriles. Así lo enfatizó Adorni en su discurso ante la Cámara de Diputados: "Cada recorte en el Estado es más prosperidad futura para los argentinos. Cada peso que el sector público deja de gastar, es dinero que vuelve al sector privado en baja de impuestos, en menos obstáculos y en regulaciones absolutamente ridículas".
El detalle muestra que el ajuste no se limitó a cargos jerárquicos ni a estructuras de bajo peso. En la administración centralizada, por ejemplo, el Ministerio de Economía quedó con 8.007 personas; Capital Humano, con 8.004; Salud, con 7.086; Presidencia, con 4.040; y Jefatura de Gabinete, con 2.498. Todos esos segmentos registraron bajas mensuales, aunque de magnitud dispar.
a parte más voluminosa del aparato siguió siendo la administración descentralizada. Ahí aparecen organismos como el CONICET, con 25.395 trabajadores; ARCA, con 18.820; ANSES, con 12.199; INTA, con 5.989; SENASA, con 5.292; la Dirección Nacional de Vialidad, con 4.894. El alcance del recorte muestra que, aun cuando en porcentaje parece moderado, impacta sobre áreas técnicas, de control, ciencia, seguridad social y servicios operativos del Estado.
Empresas públicas: también siguieron para abajo
Del lado de las empresas y sociedades del Estado, el informe ubicó la dotación en 88.370 personas, con una baja de 0,4% mensual. Allí sobresalen algunas estructuras grandes que siguen funcionando como columna vertebral del universo empresario estatal: Operadora Ferroviaria S.E., con 19.930 agentes; Banco Nación, con 15.481; Correo Argentino, con 11.448; Aerolíneas Argentinas, con 9.973; AySA, con 5.993; y Belgrano Cargas y Logística, con 4.047.
Dos años atrás, en marzo de 2024, este universo empleaba a 108.292 personas. La cifra descendió a casi 20.000 puestos menos. El caso de Operadora Ferroviaria S.E. es el más paradigmático: pasó de 23.618 empleados en 2024 a 19.930 en 2026. En la misma línea, Correo Argentino registró una de las mayores variaciones negativas, achicando su plantilla de 16.406 a 11.448 personas en el mismo periodo. También ARCA pasó de 21.819 empleados en 2024 a 18.820 en 2026. Y el Banco Nación recortó más de 2 mil puestos.
La lectura política del Gobierno sobre este punto es más amplia que la mera baja de personal. En su informe ante Diputados, Adorni destacó que Aerolíneas Argentinas no recibió fondos del Estado en 2025 y que AySA terminó el año pasado con superávit después de 17 años. La narrativa del Gobierno de Milei muestra así que las empresas públicas deben reordenarse bajo lógica fiscal, por lo que la reducción de personal ya no se explica por una emergencia sino como política de gestión.
Según la explicación oficial incorporada en las respuestas del 145° informe de gestión, las bajas “no responden a una meta cuantitativa fija”, sino a un análisis “detallado de cada área u organismo” para detectar superposiciones de funciones y determinar si esas tareas corresponden efectivamente a cometidos propios del Estado.
Antes de prestarse a responder preguntas de los legisladores, Adorni lo explicó de esta manera: "Este ajuste, además, va a ser sostenible en el tiempo porque también logramos aprobar el primer Presupuesto con regla fiscal de la historia. Si recaudamos de más, bajamos impuestos; si recaudamos menos, ajustamos partidas. Esto no solo habla de la responsabilidad con la que gobierna esta administración, sino del cambio de época que vivimos los argentinos", expresó el Jefe de Gabinete.