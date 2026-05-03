Administración pública nacional

La motosierra no afloja: marzo dejó nuevas bajas en el empleo estatal, según INDEC

La dotación del sector público nacional cayó otra vez y consolidó una secuencia de recortes que atraviesa ministerios, organismos y empresas estatales. En paralelo, Manuel Adorni reivindicó la poda como una señal de eficiencia y prometió más reducción de estructuras.