Contenido realizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe, Cámara Primera.
Se acercan los vencimientos de ganancias y bienes personales
Desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Cámara Primera, recomiendan corroborar que el profesional contratado se encuentre matriculado y habilitado para ejercer la profesión
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El Consejo Profesional recuerda a la población que en breve operarán los vencimientos de las declaraciones juradas anuales correspondientes al Impuesto a las Ganancias y al Impuesto sobre los Bienes Personales, dos obligaciones clave dentro del calendario fiscal argentino.
Desde la Institución advierten sobre la importancia de anticiparse a estas presentaciones, no solo para cumplir en tiempo y forma, sino también para evitar errores que puedan derivar en sanciones o inconvenientes futuros con la administración tributaria y siempre contando con la asesoría de un profesional matriculado.
En este marco, la entidad impulsa su campaña de concientización sobre la importancia de contratar profesionales matriculados y habilitados para ejercer la profesión, destacando el rol central que cumplen los contadores públicos en el acompañamiento a contribuyentes y empresas.
La consulta oportuna con un contador público habilitado para ejercer permite no solo garantizar una correcta confección de las declaraciones juradas, sino también realizar un análisis integral de cada situación fiscal, optimizar recursos dentro del marco legal vigente y prevenir contingencias.
Asimismo, desde el Consejo subrayan que el asesoramiento profesional aporta previsibilidad, orden y tranquilidad, en un contexto tributario cada vez más complejo y dinámico.
Se destaca que en la home del sitio web al que se ingresa con el siguiente dominio: https://cpcesfe1.org.ar/, en la parte superior de la home aparece profesionales habilitados. Con un solo click podrá hacer la consulta pertinente por el profesional contratado.
La recomendación es hacer la contratación con tiempo y verificando que todo esté en orden, así se puede trabajar de forma confiable y segura.
Cabe recordar que la institución vela por el ejercicio profesional, asegurando un servicio confiable, actualizado y respaldado por la institución que nuclea a los profesionales en ciencias económicas.
Recordatorio
Desde hace años, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas sostiene campañas permanentes orientadas a prevenir el ejercicio ilegal de la profesión, promoviendo la contratación de profesionales debidamente matriculados. Estas acciones buscan proteger a los contribuyentes frente a asesoramientos inadecuados, resguardar la calidad del servicio profesional y jerarquizar el rol del contador público, en un contexto donde la complejidad normativa exige formación, actualización constante y responsabilidad en la práctica.