Guía para los profesionales

Claves de la RT 54 y su implementación obligatoria

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas destaca la entrada en vigencia de la Norma Unificada Argentina (NUA). Con el objetivo de unificar la normativa y simplificar la labor profesional, su entrada en vigencia redefine los umbrales para PyMEs y establece nuevas pautas para el cierre 2025. Al final encontrarán también nuestras actividades destacadas para el 2026.