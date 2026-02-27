Claves de la RT 54 y su implementación obligatoria

En un paso decisivo hacia la modernización y simplificación de la contabilidad en el país, la Resolución Técnica Nro. 54 se posiciona como el estándar central para los profesionales del área. La denominada NUA nace para poner fin a la fragmentación reglamentaria, integrando en un solo cuerpo normativo las bases para la preparación de estados contables de fines generales.
Unificación: pone fin a la dispersión
Hasta hoy, el profesional debía navegar entre múltiples resoluciones técnicas para determinar los criterios de medición y exposición. La NUA unifica el reconocimiento, la baja en cuentas y la medición (tanto inicial como posterior), facilitando una consulta más ágil y coherente.
Esta norma es de aplicación obligatoria para todas las entidades, exceptuando únicamente a aquellas que, por su envergadura o regulación, se mantienen bajo la RT 26 (NIIF o NIIF para PyMEs).
Más entidades con beneficios de simplificación
Uno de los puntos que más interés genera en la matrícula es el fuerte incremento en los umbrales de ingresos para categorizar a las entidades. Al elevarse los topes para ser considerada entidad “Pequeña” o “Mediana” (respecto a la anterior RT 41), un universo mucho más amplio de entes podrá optar por tratamientos simplificados.
“La actualización de los umbrales es una respuesta directa a la realidad económica, permitiendo que más colegas apliquen criterios de exposición menos complejos sin perder la calidad de la información”, destacan desde el Consejo, lugar en el que preparan herramientas para facilitar la comprensión e implementación de la normativa.
Vigencia y transición en Santa Fe
Para los profesionales que ejercen en la Provincia de Santa Fe, la cuenta regresiva ya comenzó bajo las siguientes premisas:
Aplicación obligatoria: Estados contables cuyo cierre anual opere el 31/12/2025.
Aplicación anticipada: Se permite para aquellos ejercicios iniciados desde el 01/01/2023.
Hoja de ruta para la primera aplicación
El paso de la normativa anterior a la RT 54 no es automático. El Apéndice A de la norma detalla el proceso de transición, que requiere ajustar saldos iniciales y aplicar cambios retroactivos.
Clasificación de entidades: definir si la entidad es pequeña, mediana o resto para aplicar los criterios correspondientes.
Selección de enfoque de adopción:
Retroactivo integral: aplicar NUA desde el inicio del año comparativo; ajustar comparativos y revelar efectos en patrimonio y flujos.
Retroactivo simplificado: aplicar NUA desde la fecha de aplicación inicial; ajustar comparativo y revelar diferencias; posible aplicación integral por rubro
Cambios de criterio: los obligatorios deben revelarse en notas; los voluntarios requieren justificación.
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas pone a disposición sus herramientas digitales y su mail de consulta para los matriculados que requieran alguna consideración o presenten dudas en cuanto a esta novedad.
