Entre deudas previsionales sujetas a revisión, rutas que sólo avanzarán si entran en el circuito de concesiones y servicios federales que siguen esperando definiciones de fondo, Santa Fe aparece en el Informe de Gestión N° 145 de la Jefatura de Gabinete atravesada por el nuevo paradigma fiscal del gobierno de Javier Milei.
Qué le debe la Nación a Santa Fe: las respuestas de Adorni en el Congreso
La exposición del jefe de Gabinete revela el lugar de la provincia en el paradigma libertario: obras que avanzan sólo si están por terminarse, infraestructura vial en concesión, faltantes sensibles en salud y cuentas previsionales bajo revisión.
El documento, con más de dos mil respuestas remitidas el último miércoles al Congreso, permite hacer una lectura del lugar que ocupa la provincia que gobierna Maximiliano Pullaro en la hoja de ruta de la Casa Rosada. Manuel Adorni defendió esa orientación en la Cámara de Diputados con un discurso que combinó ajuste, reforma del Estado y promesas de eficiencia.
Leídos en clave santafesina, el informe de 1.935 páginas y el discurso de hora y media, dejan una imagen del modelo de relación que la Nación propone a la provincia. Algunos datos: menos transferencias automáticas, más auditoría, menos obra pública directa y más espera de iniciativa privada, con un superávit nacional que también se explica por lo que deja de ejecutarse en el territorio local.
Infraestructura vial bajo la lupa
La política vial quedó expuesta bajo un criterio que el Gobierno repite desde hace meses: la Nación sólo terminará aquellas obras con alto grado de ejecución o con financiamiento externo asegurado. El resto queda en una zona gris, sujeta al traspaso al sector privado.
Para el norte provincial, Adorni precisó en la respuesta 639 que Vialidad Nacional priorizó el sistema modular de la RN 11 / RN A009, en el tramo Crespo-Avellaneda y Puerto Reconquista. La obra, a cargo de COINGSA S.A., registra un avance del 85,52% y tiene como fecha prevista de finalización junio de 2026. Pero el panorama cambia en el resto de la traza. Desde Nelson hasta el límite con Chaco, la Ruta 11 fue incluida en la Etapa III de la Red Federal de Concesiones. En los hechos, eso implica que su mantenimiento quedará atado al cobro de peajes, una vez concretado el proceso licitatorio.
En el centro y sur santafesino, la lógica es la misma. En la respuesta 819, la Jefatura de Gabinete informó que la RN 34, en el tramo VI de la autopista Rosario-Sunchales, presenta un avance del 79,30%. La RN 1V09, entre el empalme con la A012 y Bell Ville, alcanza el 76,41%. Se trata de obras relevantes, pero todavía sujetas al piso de ejecución que la Nación fijó como condición de continuidad con fondos estatales.
En la respuesta 634, aparece una definición con un matiz más político: “Ahora, las obras de infraestructura se orientan a generar más productividad porque las hace el sector privado”. La frase resume el cambio de criterio. Tramos clave de las rutas 7, 8, 33 y 34 que recorren territorio santafesino pasarán al esquema de concesión sin subsidios públicos, bajo la premisa de que el modelo anterior era deficitario para el Estado.
En esa línea, la respuesta 636 confirmó que la Ruta 33, desde Rufino hasta la A012, integra el Tramo Portuario Norte, ya incorporado a la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones. Para la conexión Rosario-Victoria, en tanto, el informe destaca que la operación ya fue adjudicada dentro de los Tramos Oriental y Conexión.
El otro dato que acompaña esa reconfiguración es el propio recorte estatal. Según el informe, Vialidad Nacional pasó de 5.703 agentes a comienzos de 2024 a 4.894 en la actualidad. Se evita, además, precisar partidas concretas para intervenciones urgentes en sectores críticos, dejando esa responsabilidad en el nuevo esquema concesionado.
Seguridad y justicia como excepción
El capítulo de seguridad ocupó un lugar central en la exposición de Adorni. Rosario volvió a aparecer como emblema del despliegue federal y como uno de los pocos puntos donde la Casa Rosada busca mostrar resultados concretos.
El jefe de Gabinete sostuvo que en 2023 la ciudad tenía una tasa de 22 homicidios cada 100 mil habitantes, cinco veces superior a la media nacional, y afirmó que hoy ese indicador cayó a 6,91. El Gobierno atribuye esa mejora al Plan Bandera y al refuerzo de los controles federales, incluidos los realizados sobre la Hidrovía a través del Plan Paraná.
Sin embargo, la política de seguridad no aparece exenta de zonas grises. En la respuesta 816, el Ejecutivo justificó la disolución del Grupo Especial Antinarcotráfico de Rosario (GEANRO) como parte de una “evolución hacia un modelo de seguridad consolidado”. Según esa explicación, el grupo cumplió su función de intervención rápida hasta que se afianzó el Comando Unificado.
En relación al despliegue de Gendarmería en la provincia, la respuesta 814 evitó dar una cifra consolidada de efectivos permanentes por razones de estrategia. Sólo se indicó que el esquema combina personal fijo con relevos rotativos, dejando abierta la pregunta sobre cuánto de este refuerzo federal es estructura estable.
En el plano judicial, el informe volvió a mostrar que una de las cuentas pendientes de la Nación con Santa Fe sigue siendo la cobertura de vacantes. En la respuesta 642 se informó que, en los últimos 45 días, fueron enviados al Senado 103 pliegos, entre ellos tres correspondientes a la provincia: Walter Alberto Rodríguez para el Juzgado Federal N° 2 de Santa Fe; Emilio Rosatti para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe; y Santiago Joaquín Saux para el Juzgado Federal de Rafaela.
Pero la situación de Rosario, clave para el trámite de causas ligadas al narcotráfico y al lavado, sigue sin resolverse. El concurso para la Cámara Federal de Apelaciones permanece “en análisis” en el Ministerio de Justicia. Es una demora de peso para una jurisdicción donde la discusión sobre seguridad tiene, necesariamente, su contracara judicial.
Cuando se preguntó por el déficit edilicio de la Justicia Federal santafesina, la respuesta oficial fue correrse del tema y derivarlo al Consejo de la Magistratura.
Dos deudas pesadas
El informe expuso falencias sensibles en materia sanitaria que viene siendo parte de la agenda de reclamos durante las últimas semanas.
En la respuesta 628, el Ministerio de Salud reconoció que durante el primer cuatrimestre de 2026 hubo un desvío del 28% en la entrega de medicación inmunosupresora para pacientes trasplantados en Santa Fe. De 293.888 unidades solicitadas, sólo se enviaron 212.454. La explicación oficial fue un problema de stock del laboratorio Novartis, único proveedor de determinadas drogas críticas, que ofertó apenas el 20% de lo requerido en la última licitación.
En salud sexual, la caída fue todavía más marcada. En la respuesta 631, el Gobierno admitió una disminución del 64% en los envíos de anticonceptivos y preservativos a la provincia. La causa alegada fue que dos procesos de contratación previos resultaron fracasados. Para 2026, la Nación promete regularizar la provisión, aunque lo supedita al éxito de las nuevas licitaciones. En paralelo, la campaña antigripal muestra niveles de cumplimiento apenas por debajo del 50%, tanto en la provincia como en Rosario.
Si de deudas se trata, una de las de mayor peso es la previsional, que también ocupó la agenda pública durante las últimas semanas. El informe indicó en la respuesta 709 que durante 2025 la Nación transfirió a Santa Fe $38.018,41 millones por el déficit de su Caja de Jubilaciones no transferida. Pero cuando se pidió precisión sobre la deuda acumulada, el Ejecutivo evitó dar una cifra total y sostuvo que sólo será reconocida aquella que se determine fehacientemente tras las auditorías correspondientes de ANSES.
Compromisos postergados
En materia de política habitacional, la respuesta 823 consignó que la deuda de la Nación para terminar obras del programa Casa Propia en Santa Fe asciende a 46.183.430,26 UVIS. Esas obras están hoy en proceso de traspaso a la provincia o de rescisión.
Además, respecto del Procrear, se confirmó que quedó sin efecto la subasta del predio Parque Federal en la ciudad de Santa Fe, aunque el informe no precisó qué destino tendrán finalmente esas tierras tras la disolución del fondo fiduciario.
En conectividad ferroviaria dejó datos duros. En la respuesta 1049, el Gobierno informó que el servicio Buenos Aires-Rosario perdió casi el 87% de sus pasajeros en lo que va de 2026 frente a 2023.
Adorni confirmó, además, que se detectaron 50 mil durmientes con fallas estructurales de fabricación en los ramales hacia Córdoba y Tucumán, pasando por Rosario y Rafaela. El plazo de remediación técnica estimado es de entre 10 y 12 meses.