Salud pública

Alerta en Santa Fe por la reducción nacional en el programa Remediar

Estaba vigente desde 2002. El envío de botiquines ya se daba con discontinuidad durante los últimos meses. Ahora, de los más de 70 medicamentos que incluía, sólo se mantendrán "dos o tres". "Nadie se animó a tanto; lo de (Javier) Milei y (Mario) Lugones es inentendible", dijo la ministra Silvia Ciancio.