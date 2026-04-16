Aunque sin comunicación formal y oficial hacia las provincias, la Nación decidió dar de baja desde abril el Programa Remediar, que estaba vigente desde 2002. Tal política de estado garantizaba el envío mensual de botiquines a los centros de salud de las provincias, y la provisión de medicamentos esenciales. Durante los últimos meses, el gobierno central discontinuó la entrega, pero la determinación de eliminar el programa o sostenerlo con una mínima expresión generó alerta y preocupación en la provincia.
Alerta en Santa Fe por la reducción nacional en el programa Remediar
Estaba vigente desde 2002. El envío de botiquines ya se daba con discontinuidad durante los últimos meses. Ahora, de los más de 70 medicamentos que incluía, sólo se mantendrán "dos o tres". "Nadie se animó a tanto; lo de (Javier) Milei y (Mario) Lugones es inentendible", dijo la ministra Silvia Ciancio.
"Nadie se animó a tanto", dijo la ministra de Salud de Santa Fe. Según mencionó Silvia Ciancio, de los más de 70 medicamentos que contenía el botiquín, sólo se mantendrán "dos o tres". "Es casi simbólico. Así, prácticamente el Programa no tiene razón de ser", advirtió.
- ¿Cuál es la situación actual en Santa Fe respecto del Programa Remediar?
- Desde el año 2024 y 2025 vimos cómo el programa Remediar decrecía en el volumen de botiquines y de medicamentos de esos botiquines; eso casi en un 55%. Ahora lo que tenemos, siempre con información extraoficial, es que a partir de abril, la cantidad de medicamentos se reduciría a sólo dos o tres sobre más de 70 que teníamos dentro de las cajas desde el año 2002.
Y esto lo queremos aclarar, porque éste es un programa de acceso al medicamento que viene desde hace muchos años, y su recorte implica un impacto muy fuerte respecto del acceso al medicamento no sólo en Santa Fe, sino en el resto de las provincias.
- ¿Cuántos botiquines recibía la provincia de Santa Fe?
- Nosotros estamos hablando de más o menos 2 millones de tratamientos que se fueron reduciendo hasta recibir 900 mil el año pasado con discontinuidad y bastante disociado el contenido de las consultas. El botiquín Remediar, para los que trabajamos en centros de salud, tenía una relación muy directa con las consultas. A más recetas que nosotros hacíamos, más medicamentos llegaban. Esto no se cumplió en este gobierno (de Javier Milei) y menos ahora, con la ausencia total de ese botiquín.
- ¿Qué tipo de medicamentos incluía el botiquín?
- Ésa era la fortaleza más grande del programa. Son los que nosotros llamamos 'medicamentos esenciales', que se utilizan en el 80% de las consultas formuladas en los centros de salud. Para ponerle nombre: Ibuprofeno en jarabe para los chicos que tienen fiebre, en aerosoles para pacientes asmáticos, broncodilatadores, medicamentos antihipertensivos, antibióticos pediátricos y para adultos… Ése es el insumo necesario para llevar adelante un proceso de atención básico en el primer nivel de atención.
- ¿Cada cuánto llegaban estos botiquines?
- La entrega era mensual. Eran cajas enormes que recibíamos a través de un operador logístico que llegaba a 7.800 efectores de salud de toda la República y para más de 20 millones de beneficiarios. Tras las crisis del 2001, este programa generó un cambio rotundo en la equidad y el acceso al medicamento. El gobierno de Javier Milei rompe esa lógica; y en un momento grave desde lo económico y lo social como el que se atraviesa, perder la posibilidad de que todas las personas que necesiten medicamento accedan, es gravísimo.
- ¿Qué implica la reducción de medicamentos por botiquín?
- Estamos hablando de dos o tres medicamentos por botiquín. La verdad que no tiene razón de ser. Será para cubrir algunos tratamientos crónicos, pero la verdad es que se torna casi simbólico. Creo que para todos los que trabajamos en salud pública, la caja de Remediar tenía realmente hasta una cuestión afectiva. Por la alta calidad de los medicamentos que recibíamos, cuando la caja llegaba, teníamos la certeza de que cada usuario que asistíamos iba con el medicamento que correspondía para su tratamiento.
Toda esa lógica se rompe. Este programa fue sostenido por el kirchnerismo y por todos los gobiernos que siguieron, más allá de su línea política. Y nadie se atrevió a tanto. Sinceramente, lo de Milei y (el ministro de Salud de la Nación, Mario) Lugones es inentendible.
Desde nuestro lugar, lo que tenemos para contar es que venimos trabajando en la provincia en compras centralizadas porque el mayor desafío no es sólo la compra del medicamento, sino la capilaridad para llegar a cada una de las localidades. Fuimos a una licitación de un operador logístico; compramos medicamentos el año pasado por 7 mil millones de pesos y este primer semestre tenemos previstas compras por más de 17 mil millones para ir saldando esta injusticia.