La Escuela N° 1298 "Gregoria Pérez de Denis" fue sede de una nueva jornada de Vax Team, el programa provincial que busca fortalecer el calendario de vacunación a través de la cercanía y la pedagogía. El evento contó con la participación de los ministros de Salud y Educación, junto al intendente de la ciudad, en una muestra de trabajo articulado entre diferentes estamentos del Estado.
El programa Vax Team pasó por la Escuela Gregoria Pérez de Denis de Santa Fe
Con una jornada que combinó salud, educación y un espectáculo cultural, autoridades provinciales y municipales relanzaron la campaña en la ciudad de Santa Fe. "Vacunarse es parte de hacer los deberes", destacaron los funcionarios sobre la importancia de generar hábitos saludables desde la infancia.
La ministra de Salud, Silvia Ciancio, destacó en diáologo con CyD Litoral la hospitalidad de la institución y el compromiso de la comunidad educativa: "Vax Team vino para quedarse".
La idea del gobernador Maximiliano Pullaro es trabajar interministerialmente, como lo hicimos con Objetivo Dengue. Queremos cuidar a los santafesinos aprovechando que la ciudad es un lugar propicio para trabajar mancomunadamente".
La escuela como "escudo protector"
Por su parte, el ministro de Educación, José Goity, puso el foco en el rol social de la institución escolar. "La escuela es un lugar de aprendizaje donde pasan cosas maravillosas todos los días. Para que los chicos tengan una vida mejor, los necesitamos sanos. Construir una sociedad sana e inclusiva se hace en concreto, y qué mejor lugar que la escuela", señaló.
Goity también subrayó que el proceso no termina en la aplicación de la dosis: "No solo se trata de vacunar, sino de entender por qué lo hacemos. La escuela está para enseñar y transmitir a las familias que estar sano requiere responsabilidad; vacunarse es parte de 'hacer los deberes'".
Cultura y territorio: el mensaje a los adultos
La jornada incluyó un espectáculo montado por la Secretaría de Cultura que captó la atención de alumnos y docentes. El intendente Juan Pablo Poletti valoró la combinación de pedagogía y arte: "Es un ejemplo de empatía. A través de la obra, los chicos captan un mensaje de cuidado que luego nos enseñan a los grandes. Muchas veces somos los adultos los que no valoramos la vacunación".
Poletti ratificó el compromiso del municipio para ceder todo el territorio y la logística local para que el programa llegue a cada barrio. "Es una herramienta de cercanía para convencer a los más pequeños de que vacunarse es muy bueno", concluyó el mandatario local.
La iniciativa busca que la experiencia de la vacunación deje de ser un momento de tensión para los niños y se transforme en un hábito de cuidado incorporado a través de la cultura y la educación compartida.