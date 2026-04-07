Campaña de vacunación

El programa Vax Team pasó por la Escuela Gregoria Pérez de Denis de Santa Fe

Con una jornada que combinó salud, educación y un espectáculo cultural, autoridades provinciales y municipales relanzaron la campaña en la ciudad de Santa Fe. "Vacunarse es parte de hacer los deberes", destacaron los funcionarios sobre la importancia de generar hábitos saludables desde la infancia.