La ciudad de Vera celebra la incorporación de la EESO Nº 259 Juan Vicente Giménez al programa nacional “Red de Secundarias Innovadoras, un camino para la transformación”, una propuesta que busca repensar el modelo educativo en todo el país.
Una escuela de Vera fue seleccionada para un programa nacional de innovación educativa
La EESO Nº 259 Juan Vicente Giménez fue seleccionada para integrar la “Red de Secundarias Innovadoras”, una iniciativa nacional orientada a transformar el nivel medio a través de nuevas estrategias pedagógicas, trabajo colaborativo y mejora continua.
La institución fue una de las tres elegidas en la región y la única representante de Vera, lo que la posiciona como referente local en materia de innovación pedagógica.
Claves de la elección
Según se informó oficialmente desde la Secretaría de Educación del Ministerio de Educación de Santa Fe, uno de los factores determinantes para la selección fue la participación activa de la escuela en la Red de Comunidades de Aprendizaje, un espacio que promueve el desarrollo de proyectos innovadores y el trabajo colaborativo entre instituciones.
Esta trayectoria permitió consolidar propuestas educativas con impacto en la comunidad y sostener procesos de mejora continua, aspectos valorados por el programa nacional.
Un proceso que involucra a toda la comunidad educativa
La directora de la institución, Valeria Yedro, destacó que la incorporación al programa implica tanto un reconocimiento como un desafío.
“Esta transformación va a requerir de la responsabilidad de todos los actores de la comunidad educativa para poner en marcha un proceso que permita alcanzar los resultados esperados”, sostuvo.
En esa línea, remarcó la importancia de generar instancias de intercambio con otras instituciones, así como de implementar mecanismos de evaluación y seguimiento que contemplen variables como la matrícula, los proyectos institucionales y las trayectorias de los estudiantes.
Una red federal para transformar la secundaria
El programa “Red de Secundarias Innovadoras” propone la conformación de una red de escuelas a nivel nacional, donde directivos y equipos docentes participan de espacios de capacitación mensual y trabajo colaborativo.
A través de estos encuentros, las instituciones diseñan e implementan sus propias estrategias de innovación, compartiendo experiencias y construyendo conocimiento colectivo que luego es sistematizado para establecer un marco común de alcance federal.
El objetivo final es avanzar hacia una transformación estructural de la educación secundaria, basada en la mejora continua y en la adaptación a las demandas actuales de los estudiantes y la sociedad.
Orgullo y compromiso
Para la comunidad educativa de la EESO Nº 259 Juan Vicente Giménez, esta designación representa un hito institucional.
“Es un orgullo para la escuela, pero también una gran responsabilidad para quienes tenemos la misión de llevar adelante este programa”, concluyó Valeria Yedro.
Con este paso, Vera suma protagonismo en el escenario educativo provincial y nacional, apostando a una formación más dinámica, inclusiva y acorde a los desafíos del presente.