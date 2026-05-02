La ONG casildense Construir Hacer emitió un nuevo y alarmante reporte sobre la situación crítica de la Ruta Nacional 33, específicamente en el tramo que une las localidades de Pérez y General Villegas. Según los datos relevados, solo en el mes de abril se registraron 18 siniestros viales, un periodo marcado por el inicio de la cosecha gruesa y un flujo vehicular que ha convertido al corredor en un escenario de peligro constante.
Ruta 33 en emergencia: 18 siniestros en abril y el paso de 10.800 camiones diarios
Bajo el título "La 33 explota" la ONG Construir Hacer reveló datos que hablan por sí solos sobre el mal estado de la arteria nacional.
El informe destaca que el estado de la traza asfáltica se encuentra actualmente "intransitable", lo que, sumado al incremento del transporte de carga, genera un "caos total".
A modo de ejemplo toman la zona urbana de Casilda, donde se ha contabilizado el paso de 10.800 camiones por día, lo que equivale a un promedio de 75 vehículos pesados cada diez minutos, sin contar el flujo permanente de autos, colectivos y motocicletas.
Un primer trimestre con tendencia al alza
Las cifras de abril se suman a un inicio de año ya de por sí preocupante. Durante el primer trimestre de 2026 (enero-marzo), la ONG registró 27 siniestros viales, 2 víctimas fatales y 12 personas lesionadas. Estas estadísticas muestran un notable deterioro de la seguridad en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se habían contabilizado 20 accidentes y una sola muerte.
En total, 45 vehículos se vieron involucrados en incidentes durante los primeros tres meses de este año, superando los 29 registrados el año anterior.
Abandono estatal
Ante este escenario, desde la organización lanzaron un duro reclamo por la falta de inversión e infraestructura: “Esta situación no es nueva, año tras año vuelve a repetirse y la ausencia del estado nacional cada vez es más notoria”. La demanda de los vecinos y usuarios es urgente ante lo que consideran un abandono deliberado: “Solo decimos que queremos transitar por rutas seguras, no por rutas abandonadas y robadas”.