El presidente comunal de Chabás, Lucas Fanelli, confirmó que la localidad debió intervenir nuevamente con maquinaria propia para mejorar el estado de la Ruta Nacional 33, ante la falta de respuestas por parte de Vialidad Nacional, a pesar de existir un fallo judicial favorable.
La Comuna de Chabás interviene en la Ruta Nacional 33: “No nos queda otra que salir a repararla”
El presidente comunal Lucas Fanelli denunció el abandono de Vialidad Nacional y confirmó que reactivaron el amparo judicial
La situación, según describió, se agravó en los últimos días por las lluvias y el intenso tránsito de camiones en plena cosecha.
Intervenciones de emergencia
Fanelli explicó que la comuna realizó trabajos puntuales en los cruces más críticos del trazado urbano, utilizando una motoniveladora propia.
“No me queda otra que raspar, sacar la máquina del campo y traerla al pueblo para hacer esas reparaciones en los cruces principales”, señaló.
El dirigente describió un escenario complejo, donde el estado de la calzada dificulta incluso la circulación cotidiana dentro del pueblo:
“La ruta atraviesa Chabás por la mitad y cruzar de un lado a otro se hacía imposible. La gente se bajaba de la bicicleta para cruzar caminando por los pozos”, relató.
Un fallo judicial incumplido
El conflicto se remonta a agosto del año pasado, cuando la comuna presentó un recurso de amparo exigiendo la reparación integral de la ruta.
En octubre, la Justicia falló a favor de la localidad, ordenando a Vialidad Nacional hacerse cargo del mantenimiento. Sin embargo, según Fanelli, los trabajos fueron parciales y nunca se completaron.
“Arreglaron apenas un 30% del tramo y después no volvieron más”, afirmó el mandatario.
En las últimas semanas, un perito judicial volvió a inspeccionar la zona y constató que el estado actual es incluso peor que al momento de la presentación inicial.
Nueva intimación
Ante el incumplimiento, la comuna avanzó con una nueva instancia judicial para exigir el cumplimiento del fallo.
“El juez va a volver a intimar en estos días. Estamos en contacto permanente con los abogados para seguir el proceso”, indicó Fanelli.
El reclamo no solo apunta a tareas de mantenimiento, sino también a intervenciones más profundas, como repavimentación en sectores clave, especialmente en accesos a industrias y cruces urbanos.
Riesgo vial y tránsito pesado
El deterioro de la ruta 33 representa un riesgo constante para quienes la transitan, especialmente en jornadas de lluvia.
“Se llena de agua y hay despistes. Es terrible el estado en el que está”, advirtió el presidente comunal.
Además, destacó el alto flujo de camiones vinculado a la actividad agroindustrial de la zona, con empresas como aceiteras y molinos que incrementan el tránsito pesado.
“Es una ruta por donde pasa gran parte de la riqueza del país, y no se la mantiene como corresponde”, cuestionó.
Fanelli aseguró que la problemática no es exclusiva de Chabás, sino que se repite a lo largo de todo el corredor.
“La 33 está fea en todos lados. Hay sectores donde los autos tocan el piso por los pozos y terminan circulando por la banquina”, describió.
Mientras tanto, la comuna solo continuará con intervenciones mínimas en los puntos más críticos, a la espera de una solución de fondo.