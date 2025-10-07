Chabás: piden a Vialidad la reparación urgente de la Ruta Nacional 33

El presidente comunal de Chabás, Lucas Fanelli, junto a un grupo de vecinos de la localidad, ha presentado una acción de amparo ante la Justicia federal de Rosario.
El objetivo de esta medida legal es obtener una solución urgente al grave deterioro que presenta un tramo de la Ruta Nacional 33.
La demanda fue iniciada con la representación de los abogados Juliana Ruchelli y Leonardo de Almeida.
El amparo judicial está dirigido a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y exige la reparación inmediata de las zonas urbanas y rurales del corredor.
La principal preocupación es garantizar la seguridad vial y la transitabilidad de todos los conductores.
La Ruta Nacional 33 es un eje fundamental en la región, caracterizado por una alta frecuencia de tránsito pesado, especialmente camiones que transportan cereales y oleaginosas. El estado actual de la calzada compromete severamente el paso seguro de vehículos.
Ante la falta de soluciones permanentes por parte del organismo responsable, la comuna de Chabás debió realizar intervenciones propias de carácter paliativo.
En marzo de 2025, se efectuaron trabajos de “raspado” y bacheo con maquinaria municipal para intentar nivelar la calzada en las áreas más afectadas.
El presidente comunal indicó que estas acciones se implementaron con el fin de brindar una mínima tranquilidad y seguridad al paso de vehículos y peatones.
Sin embargo, se trata de una solución temporal que se espera no sea suficiente para resistir el inicio de la cosecha gruesa, momento en el que se intensifica aún más el tránsito pesado.
