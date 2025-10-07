Un helicóptero médico se estrelló en una autopista de California: tres heridos graves
Un helicóptero sanitario cayó sobre la autopista 50 en Sacramento mientras regresaba de un traslado: el piloto, una enfermera y un paramédico resultaron con heridas graves y fueron hospitalizados en estado crítico.
En la noche del lunes un helicóptero médico protagonizó un accidente al precipitarse sobre la autopista 50, en Sacramento, California, dejando como saldo tres tripulantes gravemente heridos. El siniestro generó el cierre de carriles de la autopista y movilizó a los equipos de emergencia para asistir a los afectados.
Accidente y rescate en la autopista
El incidente se produjo poco después de las 19:00 horas (hora local), cuando la aeronave, tras realizar un traslado médico, retornaba hacia su base.
Fue entonces que sufrió lo que las autoridades describieron como una “emergencia en el aire” y perdió altitud hasta impactar directamente sobre la autopista 50, en dirección este.
La caída tuvo lugar en una zona muy transitada de Sacramento, cerca de la calle 59, obligando al cierre total de los carriles en dirección este y de rampas de acceso a la vía para permitir las tareas de auxilio.
Al llegar los bomberos y rescatistas, constataron que los tres ocupantes —un piloto, una enfermera y un paramédico— habían sufrido lesiones graves. En el caso de una de las víctimas, quedó atrapada bajo la estructura de la aeronave.
Los tres tripulantes fueron trasladados de urgencia a hospitales locales
Para liberarla fue necesaria la intervención conjunta de bomberos y transeúntes: aproximadamente 15 personas colaboraron para mover el fuselaje lo justo que permitió extraer al herido.
Los tres tripulantes fueron trasladados de urgencia a hospitales locales, todos en estado crítico, según los reportes oficiales.
Las autoridades confirmaron que, en el momento del accidente, la aeronave no transportaba pacientes y que ningún vehículo que circulaba por la autopista resultó afectado.
El siniestro generó el cierre de carriles de la autopista y movilizó a los equipos de emergencia
Investigación abierta y diagnóstico preliminar
El portavoz del Departamento de Bomberos de Sacramento, capitán Justin Sylvia, describió que testigos presenciales observaron cómo el helicóptero descendía de forma abrupta poco antes del impacto, lo que motivó que el tráfico se frenara ante la emergencia.
Hasta el momento no se ha difundido un informe oficial sobre las causas del accidente. Las agencias federales estadounidenses pertinentes, como la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA), han iniciado diligencias para determinar si fallas mecánicas, errores operativos o condiciones ambientales pudieron influir.
Las autoridades locales —la Patrulla de Carreteras de California (CHP) y el Departamento de Bomberos de Sacramento— permanecen en la escena recogiendo pruebas, asegurando la zona y coordinando el restablecimiento del tránsito.
Por ahora no se estima una fecha concreta para reabrir la autopista, mientras prosiguen las tareas de aseguramiento.
En paralelo, la empresa de servicios médicos Reach Air Medical, propietaria de la aeronave, emitió un comunicado donde expresó que están “determinando los detalles del accidente y el estado de la tripulación” y que “todos los afectados están en nuestros pensamientos y oraciones”.
La concejal de Sacramento, Lisa Kaplan, quien se encontraba en el lugar mientras operaban las fuerzas de seguridad, describió el suceso como “aleccionador” y destacó la labor de los pilotos médicos que operan bajo condiciones de riesgo extremo: “Realmente te hace estar agradecido por cada día”, sostuvo.
