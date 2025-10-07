Puntos Violeta: Provincia lanza una capacitación simultánea en los 19 departamentos
La propuesta formativa busca fortalecer a emprendedoras y emprendedores locales, promoviendo la autonomía económica y el desarrollo de proyectos sostenibles, además de consolidar una red provincial que potencie la economía social y solidaria en Santa Fe.
Será en Gestión de Emprendimientos y se desarrollará en la totalidad de los dispositivos distribuidos en los 19 departamentos de la provincia.
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de los ministerios de Igualdad y Desarrollo Humano y de Educación (mediante el Programa Impulsa), puso en marcha la capacitación “Gestión de Emprendimientos” de forma simultánea en los 37 Puntos Violeta de los 19 departamentos.
El curso, que comenzó este lunes de manera presencial, cuenta con una masiva convocatoria de 917 inscriptos. La propuesta formativa busca fortalecer a emprendedoras y emprendedores locales, promoviendo la autonomía económica y el desarrollo de proyectos sostenibles. Además, se apunta a consolidar una red provincial que potencie la economía social y solidaria en Santa Fe.
Capacitación integral con enfoque de género
El ciclo de formación consta de siete encuentros consecutivos que se dictarán todos los lunes de 14:00 a 16:30, finalizando el 17 de noviembre.
El programa abordará contenidos vinculados a la economía social y solidaria y brindará herramientas prácticas para iniciar y consolidar emprendimientos. Incluye módulos clave como:
Marketing y comercialización: Estrategias para planificar ventas y posicionar productos.
Diseño y comunicación: Enfocado en la identidad visual y creativa de cada propuesta.
Registros, costos y fijación de precios: Nociones para calcular puntos de equilibrio y construir modelos sostenibles.
El ciclo culminará con el módulo “El ABC del Emprendimiento”, que facilitará la integración de lo aprendido, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento del trabajo en red.
Voces oficiales
Alicia Tate, secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, destacó la relevancia del alcance de la iniciativa:
“Por primera vez logramos que una propuesta formativa de esta magnitud llegue simultáneamente a todos los Puntos Violeta del territorio. Esto significa acercar herramientas concretas para la autonomía económica y fortalecer espacios que son clave para la igualdad de oportunidades en cada localidad”.
Por su parte, Carolina Piedrabuena, secretaria de Educación, remarcó la importancia del trabajo articulado.
"La capacitación en gestión de emprendimientos que aportó el Ministerio de Educación es una herramienta educativa clave para fortalecer la autonomía de las personas. Desde estos espacios, acompañamos procesos que promueven la independencia económica, la construcción de proyectos de vida y la ampliación de oportunidades”.
