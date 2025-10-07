Con más de 900 inscriptos

Puntos Violeta: Provincia lanza una capacitación simultánea en los 19 departamentos

La propuesta formativa busca fortalecer a emprendedoras y emprendedores locales, promoviendo la autonomía económica y el desarrollo de proyectos sostenibles, además de consolidar una red provincial que potencie la economía social y solidaria en Santa Fe.