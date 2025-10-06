Continúa el juicio contra el abogado santafesino que montó un vivero de marihuana en Arroyo Leyes

Este miércoles a las 13 horas, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe reanudará el juicio que comenzó la semana pasada, contra un abogado santafesino acusado de organizar una red narco que administraba un vivero de marihuana en Arroyo Leyes.
Es el único que no admitió firmar un juicio abreviado. Durante el debate, ejerce su propia defensa, interrogando a los testigos. La fiscalía lo considera “organizador” de una red narco.
Este miércoles a las 13 horas, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe reanudará el juicio que comenzó la semana pasada, contra un abogado santafesino acusado de organizar una red narco que administraba un vivero de marihuana en Arroyo Leyes.
Osvaldo Ernesto Ceresole (56) permanece privado de la libertad desde mediados de febrero de 2024, luego de que los dos emprendimientos -uno a campo y el otro indoor-, en los que se producían plantas de cannabis sativa fueran allanados por la Policía Federal Argentina.
Como saldo de los allanamientos realizados el 13 y 14 de febrero del año pasado, además de Ceresole fueron detenidos otros 6 implicados -entre ellos el barrabrava de Colón “Cachiporri” Nudel-, los cuales el miércoles pasado aceptaron condenas de entre 2 y 4 años de prisión.
Como Ceresole no aceptó las condiciones de un abreviado, decidió ir a juicio y exponer su teoría del caso ante el tribunal integrado por los jueces Ricardo Moisés Vázquez -presidente-, José María Escobar Cello y Luciano Lauría.
El debate comenzó el mismo 1º de octubre, con la lectura del requerimiento de elevación a juicio del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Santa Fe y una primera declaración del imputado, donde formuló ciertos planteos defensivos.
Cabe destacar que, aunque puede ejercer su propia defensa material, Ceresole cuenta con la representación del defensor público oficial, Fernando Sánchez. En tanto, la acusación es ejercida por el fiscal general del MPF, Martín Suárez Faisal.
Tras la primera jornada de debate, la audiencia se reanudó el viernes 3 de octubre, con la declaración de siete testigos propuestos por las partes.
Declararon un agente de Inteligencia de la Prefectura Naval, que descubrió el vivero; una vecina que relató sobre el crecimiento del emprendimiento desde inicio a fin; y tres ingenieros agrónomos del Instituto Nacional de Semillas (INASE), uno de los cuales se encontraba a cargo del programa para plantas de cannabis.
Luego fue el turno de un perito de Gendarmería Nacional, quien realizó los estudios de laboratorio de las plantas y confirmó la presencia de THC o tetrahidrocannabinol, es decir, el compuesto psicoactivo principal de la planta de marihuana. Además, confirmó que todas las armas secuestradas eran aptas para efectuar disparos, al igual que los proyectiles, que estaban en buen estado de conservación.
Los dos últimos testigos fueron miembros de la Superintendencia de Drogas de la PFA que llevaron adelante los allanamientos y realizaron los secuestros que hoy son materia de juicio.
Luego de escuchar e interrogar junto a las partes a los siete declarantes, el tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 8 de octubre, a la hora 13. Aunque no fue oficializado, se espera que se cite una nueva tanda de testigos, a propuesta de la defensa y la fiscalía.
En cuanto a la fecha de alegatos finales y sentencia, ésta podría ser programada para la semana del 20 al 24 de octubre. Por último, con los fundamentos del juicio, el juez rosarino Ricardo Vázquez, también deberá fundar sentencia sobre el resto de los coimputados, que ya admitieron su responsabilidad y acordó condenas.
Ceresole está siendo juzgado como “organizador” de una red de producción y venta de estupefacientes con base en un campo ubicado a la altura del km 19 de la ruta provincial 1, en arroyo Leyes y en una casa de la calle Santiago del Estero al 3600 de Santa Fe.
En ambos lugares la Policía Federal secuestró 1.531 plantas de cannabis sativa a campo y otras 575 plantas indoor. Además se incautó gran cantidad de insumos para cultivo, armas y municiones; así como sistemas de iluminación especiales, climatización y otros insumos para el cultivo en interiores.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.