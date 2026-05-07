El presidente Javier Milei salió este miércoles a respaldar públicamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de las declaraciones de Patricia Bullrich, quien había reclamado que el funcionario presentara “de inmediato” su declaración jurada para evitar un desgaste político dentro del oficialismo.
Milei defendió con fuerza a Adorni tras el pedido de Bullrich: “Ni en pedo se va”
Luego de exponer en Los Ángeles sobre inversiones y economía argentina, el Presidente habló con LN+, respaldó a suJefe de Gabinete y negó una crisis interna.
Las declaraciones del mandatario se dieron desde Estados Unidos, donde participa de una agenda oficial. Horas antes, Milei había encabezado un discurso en la ciudad de Los Ángeles, en el que destacó la transformación económica de Argentina, defendió el alineamiento con Estados Unidos y convocó a empresarios a invertir en el país.
Tras esa exposición, el Presidente habló con La Nación + y buscó bajar el tono de la polémica interna generada alrededor de Adorni. “Manuel estaba en eso, ya tiene los números. Lo que hizo Patricia es espoilear”, afirmó.
Según explicó Milei, el jefe de Gabinete trabaja para presentar la documentación antes del vencimiento formal previsto para el 31 de julio. “Está hablando para poder mostrar los números antes y terminar con todas estas fantasías”, señaló el mandatario.
En ese contexto, también apuntó directamente contra la diputada Marcela Pagano, a quien acusó de impulsar versiones falsas contra el funcionario libertario. “Es una gran mentirosa”, lanzó.
“Adorni está limpio”, aseguró Milei
Uno de los momentos más fuertes de la entrevista llegó cuando Milei descartó cualquier posibilidad de salida del jefe de Gabinete y dejó una frase que rápidamente tomó repercusión política. “Ni en pedo se va”, sostuvo sobre Adorni.
El Presidente insistió en que el funcionario “es una persona honesta” y aseguró que la información que revisó personalmente se encuentra en regla. “Las cosas que Adorni me presentó estaban en orden. Cuando alguien está sucio no tengo problemas en ejecutar a alguien, pero Adorni está limpio”, afirmó.
La defensa pública también estuvo acompañada por cuestionamientos al tratamiento mediático del caso. Milei acusó al periodismo de vulnerar el principio de inocencia y de impulsar condenas anticipadas.
“El periodismo hace juicios sumarísimos y condena. No están por encima de la Constitución”, expresó, reforzando uno de los discursos que suele utilizar frente a las críticas hacia integrantes de su gestión.
A pesar de la repercusión de las declaraciones de Bullrich, el mandatario aclaró que no le generaron malestar. “No me molestó en lo más mínimo lo que dijo Patricia. Era un tema que había hablado conmigo antes de que viajara”, explicó.
Bullrich pidió acelerar la presentación
La controversia se instaló luego de que Bullrich reclamara públicamente que Adorni presentara su declaración jurada “de manera inmediata” para evitar que el tema siga creciendo políticamente.
“Tiene que hacer el esfuerzo para que esto se termine lo antes posible porque sino el proyecto sufre”, sostuvo la dirigente libertaria en declaraciones televisivas.
La ex ministra de Seguridad insistió en que prolongar la discusión “no tiene sentido” y planteó que el oficialismo debe enfocarse en debates vinculados a inversiones y economía.
Las declaraciones sorprendieron dentro de La Libertad Avanza porque instalaron públicamente una discusión sensible que el Gobierno intentaba desactivar sin mostrar diferencias internas. Sin embargo, Milei eligió bajar el tono y reforzar su respaldo político a Adorni.
En paralelo, Bullrich también negó tensiones con Karina Milei y dejó abierta la posibilidad de competir políticamente en la Ciudad de Buenos Aires. “Quiero representar a los porteños”, afirmó.