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Milei convocará al Gabinete tras su gira en Estados Unidos y busca reordenar la agenda

El Presidente reunirá a sus ministros en Casa Rosada en medio de tensiones políticas y una agenda legislativa sin avances.

Milei encabezará una reunión de Gabinete en Casa Rosada en un contexto de tensiones políticas.Milei encabezará una reunión de Gabinete en Casa Rosada en un contexto de tensiones políticas.
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El presidente Javier Milei convocó a una nueva reunión de Gabinete para este viernes a las 14 en la Casa Rosada, en un intento por retomar la iniciativa política en un contexto marcado por tensiones internas, desafíos económicos y una agenda legislativa que aún no logra consolidarse.

El encuentro será la primera actividad oficial de todo el equipo de gobierno luego de la conferencia de prensa encabezada por Manuel Adorni, y se da en paralelo a las novedades judiciales que rodean al ministro coordinador. En ese marco, el oficialismo busca ordenar prioridades y definir los próximos pasos de gestión.

Mirá tambiénAdorni dio una conferencia donde optó por hablar de gestión y sacar de agenda sus causas judiciales

También se da en la antesala de una agenda internacional que el mandatario tiene prevista en Estados Unidos, donde buscará reforzar vínculos con el sector privado y promover inversiones en el país. La expectativa está puesta en que esa instancia contribuya a fortalecer la estrategia económica del Gobierno.

Reordenar la agenda en medio de tensiones

La convocatoria al Gabinete se inscribe en un momento político complejo para el oficialismo, que intenta sostener el ritmo de reformas mientras enfrenta cuestionamientos judiciales y dificultades para avanzar en el Congreso.

El Ejecutivo reconoce que la agenda legislativa continúa en etapa de negociación, sin avances concretos en iniciativas clave. En ese contexto, la reunión buscará delinear estrategias para destrabar proyectos y reforzar el vínculo con gobernadores y legisladores.

General Secretary of the Presidency Karina Milei gestures, next to Argentina's President Javier Milei, on the day Argentina's Cabinet Chief Manuel Adorni presents his management report at the National Congress, in Buenos Aires, Argentina, April 29, 2026. REUTERS/Mariana NedelcuEl Gobierno busca ordenar su agenda económica y legislativa en medio de negociaciones.

Al mismo tiempo, el Gobierno pretende mostrar capacidad de gestión y cohesión interna, luego de semanas en las que el foco estuvo puesto en conflictos y controversias que afectaron la dinámica política.

Agenda internacional y búsqueda de inversiones

En paralelo, el presidente tiene previsto viajar a Los Ángeles para participar de actividades vinculadas al mundo empresarial y financiero. Allí asistiría a la conferencia anual organizada por el Instituto Milken, uno de los foros más relevantes a nivel global en materia de inversión y desarrollo.

Mirá tambiénMilei inicia un nuevo viaje a Estados Unidos: cuál será su agenda

Durante su eventual estadía, Milei mantendría reuniones con ejecutivos del sector tecnológico y financiero, con el objetivo de presentar las oportunidades de inversión en Argentina y exponer los lineamientos de su programa económico.

La comitiva estaría integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

Según lo informado oficialmente, el mandatario prevé mantener encuentros con referentes del ámbito empresarial y brindar una exposición centrada en las reformas estructurales impulsadas por su gestión.

Argentina's President Javier Milei speaks during a business event in Buenos Aires, Argentina, April 29, 2026. REUTERS/Pedro Lazaro FernandezEl Presidente prevé una agenda internacional orientada a captar inversiones.

El evento, que reúne a líderes globales de sectores como la salud, la tecnología, las finanzas y las políticas públicas, es considerado una oportunidad para posicionar al país en el escenario internacional.

Con este panorama, la reunión de Gabinete prevista para el viernes aparece como una instancia clave para redefinir prioridades, evaluar el escenario actual y proyectar el rumbo del Gobierno en las próximas semanas.

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