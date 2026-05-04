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Milei inicia un nuevo viaje a Estados Unidos: cuál será su agenda

El presidente arribará recién el miércoles para entablar diálogo con empresarios y exponer en la Conferencia Anual del Instituto Milken.

Javier Milei, presidente de la Nación. Crédito: Xinhua/Martín ZabalaJavier Milei, presidente de la Nación. Crédito: Xinhua/Martín Zabala
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El presidente de la Nación, Javier Milei, viajará este martes a Estados Unidos para concretar una serie de encuentros con empresarios dedicados a las finanzas y la tecnología, además de exponer en la Conferencia Anual del Instituto Milken.

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El cuarto viaje del mandatario a la potencia del Norte en el corriente año comenzará a las 13, cuando tome el vuelo que lo llevará hasta la ciudad de Los Ángeles. Lo acompañarán la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

El embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, junto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.El embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, junto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo a lo difundido por Presidencia, arribará a la ciudad norteamericana al otro día, cerca de la medianoche. El miércoles comenzarán sus actividades: tiene prevista una reunión con el presidente del Instituto, Michael Milken a las 14 (hora argentina). Posteriormente mantendrá un cónclave con un grupo reducido de ejecutivos.

En ese ámbito, se espera que brinde detalles sobre las reformas estructurales y las oportunidades de inversión en Argentina, que existen gracias a las leyes que impulsó. A las 18 (hora argentina), el economista realizará una disertación ante la 29 Conferencia Anual Instituto Milken.

Argentina's President Javier Milei gestures, next to General Secretary of the Presidency Karina Milei, on the day Argentina's Cabinet Chief Manuel Adorni presents his management report at the National Congress, in Buenos Aires, Argentina, April 29, 2026. REUTERS/Mariana NedelcuJavier Milei, presidente de la Nación. Crédito: REUTERS/Mariana Nedelcu

Según se puede leer en la página web de la entidad, el del miércoles es el evento anual más importante ya que “reúne a líderes de los ámbitos de la salud, las finanzas, los negocios, la tecnología, la filantropía y las políticas públicas”.

“La conferencia de 2026 se centra en transformar las recientes disrupciones e innovaciones en soluciones prácticas para un futuro más sostenible, equitativo y resiliente”, indican desde la institución.

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La comitiva partirá de regreso a la Argentina esa misma jornada en la noche angelina y tiene previsto el arribo a Buenos Aires a las 13.30 del jueves.

La agenda completa de Javier Milei

Martes 5 de mayo

  • 13:00 Partida del vuelo hacia la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.

Miércoles 6 de mayo

  • 00:30 hs 04:30 hs - Arribo del vuelo presidencial a Los Ángeles.
  • 10:00 hs 14:00 hs - Reunión con el Presidente del Instituto Milken , Michael Milken, y posteriormente, encuentro grupo reducido de empresarios
  • 14:00 hs - 18:00 hs - Disertación del Presidente de la Nación ante la 29 Conferencia Anual Instituto Milken
  • 18:00 hs 22:00 hs - Partida del vuelo de regreso a la Argentina

Jueves 7 de mayo

  • 13:30 hs – Llegada a la Ciudad de Buenos Aires
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