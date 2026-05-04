Tras 8 meses consecutivos de caídas interanuales, la industria cambió en marzo la tendencia y mostró una leve recuperación en torno al 3,6% en términos interanuales y del 5% sobre febrero de este año, de acuerdo con las estimaciones previas difundidas por el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina realizadas en base a los consumos de energía eléctrica, demanda industrial y consultas a líderes del sector.
La industria tuvo una leve recuperación en marzo
Los primeros datos disponibles mostraron un comportamiento positivo también respecto al mes anterior por el bajo nivel de comparación. Continúa 10% por debajo de los niveles de 2022 y 2023.
Febrero de 2026 fue junto con noviembre de 2025 los dos peores meses de la actividad manufacturera de los últimos doce, con una caída del 8,7% en términos interanuales y del 4% respecto de enero de 2026, lo que explica en buena parte la mejora de marzo. Desde la asunción de Javier Milei la industria solo creció interanualmente el período diciembre de 2024 – junio de 2025, esto es, 7 sobre 27 meses.
De ratificarse las estimaciones de marzo del Centro de Estudios de la UIA, el primer trimestre de 2026 cerraría con una retracción del 2,7% respecto al año anterior, impulsado fundamentalmente por sectores vinculados a la energía y los productos químicos mientras que el resto de los sectores tuvieron caídas que en algunos casos supera el 20%.
Los primeros datos disponibles de marzo mostraron un comportamiento positivo respecto al mes anterior, donde la construcción mostró un buen desempeño que se reflejó en un crecimiento mensual de los despachos de cemento del 5,2%, y del Índice Construya 1,3%. Pese a estas mejoras, explicadas en parte por un bajo nivel de comparación, el sector continúa por debajo de 2022 con caídas del 19,7% y 30,5%, respectivamente.
También en marzo de este año mostró una recuperación intermensual la producción de autos que se reflejó en un aumento del 12,6%, aunque aún se encuentra muy lejos de los años anteriores y con una retracción del 19% en el primer trimestre del año comparado con el mismo período del año pasado.
De igual manera, presentó una mejora mensual la producción de acero y metalmecánica (30% intermensual y 1,5% interanual) y los productos vinculados al sector de alimentos y bebidas: Faena vacuna (+3,3%), producción láctea (+4,6%), y molienda de oleaginosas (+30%).
Por el contrario, el patentamiento de maquinaria industrial cayó 6,3% en la comparación intermensual, profundizando la contracción durante el primer trimestre (-8,1%).
En el frente externo, las exportaciones hacia Brasil registraron una caída mensual de 1,5% mientras que el aumento en la liquidación de divisas del sector agroindustrial fue del 54,2%, impulsado por factores estacionales vinculados a la cosecha.