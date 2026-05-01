El presidente Javier Milei volverá a subirse a un avión con destino a Estados Unidos en lo que será su cuarto viaje internacional del año. Esta vez, el mandatario participará como expositor en la Conferencia Global del Instituto Milken, uno de los foros más influyentes del mundo en materia de finanzas, tecnología y políticas públicas.
Milei viaja otra vez a EE.UU. y busca seducir inversores en un foro global clave
El mandatario participará de un encuentro internacional que reúne a referentes de negocios, innovación y políticas públicas, en busca de fortalecer vínculos y generar nuevas oportunidades económicas.
La cita será el próximo 6 de mayo, en el marco de la 29ª edición del evento que se desarrollará desde el domingo 3 bajo el lema “Liderando en una nueva era”. La participación del jefe de Estado argentino ya fue confirmada por los organizadores, quienes volvieron a convocarlo tras su paso por la edición anterior.
Milei estará acompañado por el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, en una comitiva que apunta a fortalecer la agenda económica y política del Gobierno en el plano internacional.
Un foro global para posicionar a la Argentina
La Conferencia Global del Instituto Milken reúne cada año a referentes de distintos sectores estratégicos, desde finanzas y tecnología hasta salud, filantropía y gobernanza. En ese escenario, líderes políticos, empresarios y especialistas debaten sobre los desafíos globales y las posibles soluciones a corto y largo plazo.
Para el Gobierno argentino, la presencia de Milei en este tipo de espacios forma parte de una estrategia más amplia: posicionar al país como un destino atractivo para las inversiones internacionales en un contexto de reformas estructurales.
No es la primera vez que el Presidente participa. En 2024, durante su intervención, planteó que “Argentina tiene todas las condiciones para ser la nueva meca de Occidente”, un mensaje dirigido directamente al mundo empresarial.
Continuidad de una agenda internacional activa
El viaje se inscribe en una intensa agenda internacional que Milei viene desplegando desde el inicio del año. En marzo, el mandatario había visitado ciudades como Nueva York y Miami, donde encabezó encuentros con inversores y participó de eventos vinculados al sector financiero.
En esa oportunidad, durante la Argentina Week 2026, sostuvo que el país estaba en condiciones de iniciar un proceso de convergencia económica con las principales potencias globales, reforzando su discurso orientado a la apertura económica y la atracción de capitales.
Además, en las últimas semanas, Milei mantuvo una agenda local e internacional activa, que incluyó su presencia en el Congreso junto al jefe de Gabinete y una visita al portaaviones USS Nimitz en el marco de ejercicios conjuntos con Estados Unidos.
La nueva exposición en el Instituto Milken aparece así como una nueva oportunidad para consolidar su perfil internacional y reforzar los vínculos con actores clave del mundo económico, en un momento en el que el Gobierno busca mostrar señales de estabilidad y previsibilidad hacia el exterior.