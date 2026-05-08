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Javier Milei y un apoyo a Manuel Adorni en plena reunión de Gabinete

El presidente tomó la palabra inicialmente este viernes y luego se la cedió al jefe de Gabinete, luego de una semana marcada por las tensiones internas y declaraciones respecto al panorama judicial.

Imagen ilustrativa. El Gabinete se sostiene bajo el discurso del presidente de la Nación.Imagen ilustrativa. El Gabinete se sostiene bajo el discurso del presidente de la Nación.
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El presidente Javier Milei encabezó este viernes en Casa Rosada una nueva reunión de Gabinete que tuvo dos características principales a lo largo de dos horas y media de duración. La primera fue que el Presidente volvió a ratificar delante de todos sus ministros a Manuel Adorni. Y la segunda fue que los miembros de la gestión libertaria conversaron y sobre el plan de gestión para lo que resta del año y el próximo.

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El encuentro del elenco de trabajo del jefe de Estado, sin ausencias, estuvo marcado, de acuerdo a fuentes oficiales, por el buen clima.

En ese marco, Milei, ofreció un panorama general y le dio un fuerte respaldo al Jefe de Gabinete. Una muestra más de que el ex vocero presidencial no se moverá de su cargo y que cuenta con gestos y apoyos constantes de parte de la cúpula del partido libertario.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto al presidente de la Nación, Javier Milei.El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto al presidente de la Nación, Javier Milei.

Su intervención duró media hora y luego partió para continuar con su agenda de trabajo en Olivos. Después, de la partida del economista, el ex vocero presidencial tomó el mando del conclave, quien agradeció a los equipos de cada ministerio por la asistencia para su informe de gestión del Congreso, que presentó el 29 de abril en la Cámara baja.

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Hubo tiempo para exponer y dar cuenta de la marcha del plan de gestión de este año y el próximo, junto con detalles de la reestructuración presupuestaria que encaró el Poder Ejecutivo.

También, Adorni dio precisiones sobre los “retiros voluntarios y desvinculaciones en organismos públicos con objetivo a fines de mayo”, según informó Presidencia, y mencionó la necesidad de encarar una revisión de los acuerdos con organismos internacionales.

Manuel Adorni, Karina Milei, Patricia Bullrich y Diego Santilli son figuras de un tablero oficialista que ya se mueve de cara a las elecciones.Manuel Adorni, Karina Milei, Patricia Bullrich y Diego Santilli.

Para finalizar, Martín Menem, presidente de la Cámara baja, y Patricia Bullrich, la jefa del bloque libertario del Senado, hablaron de los proyectos legislativos que tendrán discusión parlamentaria. Hablaron de la Ley Hojarasca, el súper Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y la Ley de Salud Mental, entre otras iniciativas que el oficialismo conidera relevantes.

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