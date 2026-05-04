Al reabrir la Sala de Periodistas en la Casa Rosada

Adorni: “Nunca hubo tanta libertad de prensa” como con este gobierno

El jefe de Gabinete retomó el contacto con los medios acreditados, interrumpido durante más de 10 días. Volvió a justificar sus viajes y declaraciones patrimoniales, y dijo que su esposa tiene custodia oficial porque hubo amenazas.