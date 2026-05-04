El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ratificó que no existieron irregularidades en sus viajes familiares al exterior, que toda la información sobre su patrimonio se ajusta a la normativa vigente y que la custodia oficial a su esposa se justifica por amenazas recibidas, e incluso un incidente en la vía pública.
Adorni: “Nunca hubo tanta libertad de prensa” como con este gobierno
El jefe de Gabinete retomó el contacto con los medios acreditados, interrumpido durante más de 10 días. Volvió a justificar sus viajes y declaraciones patrimoniales, y dijo que su esposa tiene custodia oficial porque hubo amenazas.
En su rol de vocero, el funcionario rehabilitó el funcionamiento de la Sala de Periodistas de la Casa Rosada, y atribuyó el cierre durante más de diez días a cuestiones vinculadas a la seguridad presidencial, luego de la filmación realizada por un equipo periodístico.
También aseguró que no habrá restricciones de ingreso para ningún profesional de los medios debidamente acreditado (a pesar de que varios de ellos se habían quedado en la puerta, sin poder entrar), aunque sí un nuevo protocolo.
“Desde el primer día este Gobierno le abrió las puertas al periodismo; bajo ningún gobierno tuvieron tanta libertad de decir lo que quieran, cuándo y dónde quieran”, consideró. Debido a la grabación de imágenes sin permiso en Casa Rosada con anteojos con cámara, el Gobierno no dejó entrar a los acreditados de TN y canal 13.
Nuevo protocolo
En cuanto al nuevo protocolo, además de achicar la cantidad de acreditaciones, y dejar a muchos medios más chicos sin autorización, la normativa introdujo una serie de requisitos vía resolución, que incluyó la firma de una declaración jurada y la obligatoriedad de entregar datos verificables sobre la llegada masiva de cada medio.
También estableció un “código de vestimenta” formal para las conferencias de prensa, y una prohibición de “transmitir en vivo, registrar imágenes o videos, tomar fotografías o ingresar”, en espacios no autorizados, a riesgo de considerarlo “falta grave”.
“Después de una semana de evaluación, la Casa Militar adoptó un nuevo protocolo para evitar este tipo de acciones. Esto no es amenazar al periodismo, no es amenazar la libertad de expresión. Estamos a favor de la libertad de prensa", remarcó en este sentido el vocero, que aseguró también que “todo va a volver a la normalidad”.
Y justificó: “Todo es en pos de la seguridad del Presidente y del cuidado de la Casa de Gobierno. Es su responsabilidad de todos los que estamos aquí en la Casa Rosada”.
Agenda de gestión
Dando por zanjada la cuestión, y antes de dar paso a las preguntas de los periodistas acreditados, Adorni desgranó una serie de informaciones vinculadas a la marcha de la gestión.
En ese plano, destacó la entrada en vigencia del acuerdo Mercosur-Unión Europea, la reglamentación del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), con una reducción por cuatro años de las cargas patronales a quienes contraten nuevos trabajadores, así como la del régimen de pago de indemnizaciones con el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
Fuera de las coincidencias de las siglas con referencias armamentísticas, el vocero aludió también al plan de readecuación del armamento militar, con parte de lo recaudadado por la venta de bienes del Estado; y también la nueva normativa para la portación de armas.
También se modificó la regulación del sistema de donación de sangre, que entre otras cosas elimina la obligación de los pacientes de aportarlos como condición para acceder a una cirugía; aunque no explica de qué manera se garantizará la provisión “ciento por ciento voluntaria”.
Todo claro
Tras mencionar la disposición que amplía el subsidio energético para el consumo de gas de integrantes de los sectores más vulnerables, el jefe de Gabinete dejó en claro por qué no contestaría preguntas sobre cuestiones particulares vinculadas a su patrimonio y viajes al exterior.
Al respecto, se remitió a lo expuesto en la Cámara de Diputados y, para lo que fuera menester, al ámbito de la Justicia, donde se llevan adelante causas vinculadas a esas cuestiones.
De todos modos, reiteró que él mismo “afrontó los pagos que únicamente se circunscribieron a vacaciones personales y de su círculo familiar” y que “el Estado nacional no registra ningún pago de costos sobre mis viajes personales, es por eso que informé siempre el carácter privado de mis erogaciones”.
Por otra parte, sobre sus propiedades presuntamente no informadas, repitió el argumento de que “aún no venció el plazo de mi última declaración jurada, será en ese plazo en que sea formulada el correspondiente detalle de mi patrimonio integral actualizado. Ya di mi explicación; si tengo que dar más explicaciones lo haré en la Justicia”, insistió.
Espías y amenazas
Finalmente, y consultado por el uso de seguridad del Estado para miembros de su familia, Adorni señaló que "que los principales funcionarios nacionales y sus familias tengan seguridad y custodia es habitual por un tema de seguridad nacional".
"Quedó más claro que nunca el miércoles, cuando cierto diputado (Rodolfo Tailhade) confesó que están espiando a la esposa del jefe de Gabinete y que puede extenderse a cualquier esposa de cualquier funcionario", advirtió.
Por lo demás, y a modo de justificación, aseguró que "apenas asumimos, mi familia y yo recibimos amenazas y vivimos un episodio de violencia en la vía pública".