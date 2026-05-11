Este martes, los integrantes de la mesa política se reunirán en el despacho del Ministerio del Interior ubicado en la planta baja de Casa Rosada desde las 16 horas.
La Mesa Política nacional se reunirá con discusiones por la agenda legislativa cercana
Tras el encuentro del Gabinete, el círculo interno de Javier Milei tendrá un nuevo espacio de diagramación con Manuel Adorni y Patricia Bullrich en la misma mesa. La situación con Ficha Limpia.
Será el primero de estos encuentros luego de la particular serie de declaraciones mediáticas de la semana pasada en torno a la situación judicial y personal del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con participación de la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich.
En la reciente reunión de Gabinete, el presidente de la Nación, Javier Milei, fue contundente en el apoyo a Adorni y la defensa de sus ministros, discurso replicado por el de Economía, Luis Caputo.
Ficha Limpia
Patricia Bullrich le comunicó a sus pares en la Cámara Alta que tenía intención de desglosar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y tratar Ficha Limpia por separado. Así lo informó el jefe del bloque del PRO en la Cámara alta, Martín Goerling, a través de su cuenta de X.
“Llegamos a un acuerdo para tratar la próxima semana en comisión del Senado el proyecto de Ficha Limpia presentado por @prosenadores y otros partidos. Es un paso importante para que quienes tengan condenas por corrupción y delitos dolosos graves no puedan ocupar cargos públicos. Transparencia y reglas claras”, publicó el pasado 6 de mayo.
Este mismo lunes en declaraciones a Radio Rivadavia, Goerling reconfirmó desde el PRO la “identidad y marca el rumbo hacia adelante. Vamos a seguir acompañando todas las leyes que consideremos fundamentales para sacar el país adelante, pero también vamos a señalar con firmeza las diferencias que tenemos. Apoyar lo que está bien no significa dejar de defender nuestras convicciones”.
Según medio nacionales, desde la administración central se habría desestimado esta pretensión de la ex ministra de Seguridad, con presión desde la Secretaría de la Presidencia de Karina Milei.
A su vez, en la reunión de este martes se perseguiría la idea de afinar la dinámica parlamentaria de los proyectos enviados, pero ubicando como el ítem principal al que contempla cambios en el sistema democrático actual.
Un informe pone a Bullrich encima de Milei
El presidente Javier Milei continúa con su imagen en descenso y aparece en el séptimo puesto de un total de 16 dirigentes medidos en una encuesta, en la que la inflación aparece al tope de las preocupaciones y la desaprobación al Gobierno es del 54,3%, el nivel más alto desde diciembre de 2023.
El relevamiento realizado por la consultora Management & Fit evaluó a seis dirigentes del oficialismo y 10 de la oposición y arrojó un ranking de imagen diferencial, restando la negativa de la positiva, en el que todos los evaluados tienen números negativos.
Ese ranking quedó encabezado por la senadora Patricia Bullrich, con un diferencial de -14,4 (30,5% positiva y 44,9% negativa), y en el que Milei aparece recién en el séptimo lugar con un diferencial de -17,8 puntos (+29,8% y -47,6%).
El relevamiento fue hecho a nivel país sobre un universo de 2.200 casos consultados entre el 13 y el 27 de abril, con un margen de error de +/- 2,1 por ciento.