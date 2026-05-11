Las proyecciones privadas de inflación de abril validan el pronóstico de una desaceleración a la zona de 2,5%, luego de despejados los factores estacionales de marzo y por menor presión de los alimentos.
En cuánto quedaría la inflación de abril en Argentina, según estimaciones
La cifra que revelará el INDEC el próximo jueves, rondaría los 2,5% en base a estudios de firmas privadas.
La cifra oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) se conocerá formalmente el próximo jueves 14 de mayo.
El 3,4% que registró el INDEC no estaba en los planes del gobierno nacional. “Hay que tener paciencia, cuando uno se desespera toma decisiones incorrectas”, había dicho el presidente Javier Milei durante su paso por AmCham.
Ante la suba en marzo atribuyeron esos factores, principalmente, a los efectos de la guerra en Medio Oriente, sobre todo en el precio del petróleo y su pass-through a la economía.
Las estimaciones
El último informe de la consultora LCG marcó que la inflación de alimentos en la última semana de abril fue de 1,3%, con lo cual el promedio de las últimas cuatro semanas ubico el aumento de los bienes básicos en 1,7%.
La medición de Eco Go precisó que durante la cuarta semana del mes los precios de los alimentos consumidos dentro del hogar registraron una suba de 0,5%, con lo cual para el mes se proyecta en 2,1% para abril.
“Con todas las categorías relevadas la inflación general se proyecta en torno al 2,5% mensual”, señaló Eco Go.
El informe agregó que “los productos para el hogar se aceleraron al 0,5% (luego de dos semanas al 0,3%), mientras que los alimentos fuera del hogar registraron una variación del 1,4% semanal, rompiendo la tendencia que venían registrando. A este comportamiento se le suma el impacto en combustibles, que marcaron un incremento del 10,4%”.
Por su parte, el economista Lorenzo Sigaut Gravigna de Equilibria reveló que la proyección de la consultora es de 2,5% para abril. En los mismos parámetros se pronunció CyT (María Castiglione y Camilio Tiscornia).
En tanto, el trabajo de Orlando Ferreres arrojó una proyección de 2,6% mensual y 30,7% interanual.
Además de la dinámica de los alimentos existen otros elementos han contribuido a mantener los precios en la zona del 2,5%, entre ellos los combustibles, a partir del compromiso de las petroleras de no aumentar el valor de los combustibles.
Por su parte, Analytica registró durante la cuarta semana de abril “una variación semanal del 0,9% en los precios de alimentos y bebidas comercializados en cadenas de supermercados en todo el país” y, de esta forma, “el promedio de cuatro semanas es de 1,3%”.
“Para el nivel general de precios proyectamos una suba mensual del 2,8% durante abril”, agregaron.
Mirando hacia adelante
De cara al quinto mes, el Gobierno anunció una serie de aumentos en distintos rubros y servicios.
En el transporte, entró en vigencia el nuevo cuadro tarifario en el AMBA, donde el boleto en la provincia de Buenos Aires aumentó 11,16% y en CABA 5,4%. En la ciudad de Santa Fe el boleto frecuente, con el plástico de la SUBE registrada, pasará a costar de 1.720 a 1.900 pesos.
Para las tarifas de los servicios públicos, se prevé un aumento del 3% en las facturas del servicio de agua. Para el gas y la electricidad, el Gobierno todavía no definió las próximas actualizaciones.
También habrá una suba en las cuotas de las empresas de medicina prepaga (entre 3% y 3,9%) y un incremento superior al 32% interanual para los alquileres.
Aunque no descartan otro impacto dado el conflicto bélico en Medio Oriente y cómo eso pueda afectar los precios de las naftas, sumado al final del buffer de precios impuesto por YPF.
El precio del petróleo internacional se mantuvo en torno a los US$ 100 por barril desde el congelamiento de precios. Ante esto, el director de C&T, Camilo Tiscornia, afirmó que “no debería haber un gran impacto” de los combustibles sobre el IPC de abril.