El PRO volvió a mover sus piezas en el tablero político nacional con la difusión de un mensaje titulado “Próximo paso”, un documento en el que reivindica su respaldo al rumbo económico del gobierno de Javier Milei, pero al mismo tiempo exige una profundización del cambio con resultados concretos para la vida cotidiana de los argentinos.
El PRO habla de "próximo paso" y reclama un cambio verdadero
El partido difundió un manifiesto con tono autocrítico y volvió a marcar diferencias con el oficialismo. El mensaje refuerza su relanzamiento nacional rumbo a 2027.
El texto aparece semanas después del relanzamiento partidario encabezado por Mauricio Macri en Parque Norte, donde el espacio empezó a delinear su estrategia hacia las elecciones presidenciales de 2027.
La consigna elegida no es casual. “Que el cambio cambie tu vida”, plantea el documento difundido por las redes oficiales del partido, en una señal que busca reforzar la idea de acompañamiento crítico al Gobierno nacional.
El mensaje reconoce que “algunas cosas empezaron a cambiar”, aunque advierte que “empezar no es llegar”, en una referencia directa a las expectativas sociales aún insatisfechas frente al ajuste y las reformas impulsadas por la administración libertaria.
Un respaldo con condiciones
El texto retoma varios de los conceptos expresados por Macri durante el acto de relanzamiento del PRO, cuando sostuvo que el espacio no busca reemplazar el rumbo actual sino “completarlo”.
En aquella oportunidad, el ex presidente aseguró que su partido no pretende obstaculizar las transformaciones iniciadas por el oficialismo, aunque dejó en claro que tampoco resignará autonomía política ni dejará de señalar errores.
El manifiesto ahora profundiza esa línea discursiva. Habla de dos amenazas para el cambio: “el populismo de siempre” y quienes lo frenan “desde adentro, con soberbia o arrogancia”. También sostiene que acompañar no implica aplaudir todo, sino reclamar aquello que todavía no llegó.
La definición funciona como un mensaje hacia la Casa Rosada y también hacia el interior del propio electorado opositor, donde el PRO intenta recuperar centralidad luego de meses de tensión interna y fuga de dirigentes hacia espacios libertarios.
La construcción del 2027
El documento se inscribe dentro del proceso de reconstrucción partidaria que Macri lanzó formalmente en marzo, con fuerte presencia federal y participación santafesina. En ese encuentro estuvo la diputada nacional Gisela Scaglia, una de las dirigentes que viene impulsando la reorganización del espacio en la provincia.
Desde Santa Fe, el mensaje también encuentra eco en un distrito donde el PRO forma parte del oficialismo provincial dentro de Unidos, pero al mismo tiempo busca consolidar identidad propia de cara a la próxima disputa nacional.
El cierre del manifiesto resume la apuesta política amarilla: más rutas, hospitales y educación como símbolos de una etapa superadora. Con esa narrativa, el partido busca instalarse como una fuerza capaz de capitalizar el eventual desgaste libertario sin romper con la agenda reformista.
“Ese es el próximo paso”, sentencia el texto. Una frase que, más que una consigna, parece anticipar el lugar que el PRO quiere ocupar en la discusión política que ya empezó a proyectarse hacia 2027.