Macri relanzó el PRO para discutir el "después" de Milei
En un plenario nacional, el ex presidente buscó reordenar al partido con la mira puesta en 2027. Respaldó el acompañamiento a la agenda libertaria, pero resaltó la experiencia de su partido para pensar en "el progreso más allá de la estabilidad". Scaglia participó y puso de manifiesto la importancia del interior productivo para el crecimiento del país.
“No venimos a cuestionar el rumbo, viene a completarlo, somos el próximo paso”, sostuvo Macri al encabezar un acto en Parque Norte para relanzar al PRO.
Con globos amarillos y música efusiva, el PRO sacó a relucir sus sellos característicos reflotando la estética de los primeros años buscando “volver a las bases”. Pero también hizo lugar a la renovación, a través de una puesta en escena digital y nuevas caras, con el objetivo de relanzar el partido. Fue este jueves a través de un acto en el Parque Norte de CABA, encabezado por Mauricio Macri y con presencia federal, incluida la de Santa Fe.
El ex presidente y actual líder del partido protagonizó el “relanzamiento”, en un plenario que combinó paneles y discursos con el claro objetivo de mostrar que el PRO acompaña el rumbo del gobierno de Javier Milei, pero no diluye su esencia de "cambiar el país". En esa puesta en escena, la presencia santafesina estuvo comandada por Gisela Scaglia, presidenta del PRO Santa Fe y jefa del bloque Provincias Unidas en Diputados provincial, quien integró el armado federal del partido y dejó definiciones políticas sobre el encuentro.
“No coincidimos en todo, pero no boicoteamos”
Según las crónicas del evento, asistieron al encuentro militantes, dirigentes, legisladores, intendentes y referentes de todo el país. Ante ellos, Macri otorgó el discurso central en el que apostó por el equilibrio entre el acompañamiento al oficialismo y la autonomía para marcar diferencias. Reconoció diferencias con la administración libertaria, aunque insistió en la idea de no habilitar el regreso del populismo. “El PRO no coincide en todo con el gobierno del presidente Javier Milei, pero tampoco le daremos una excusa al ‘populismo’ para ‘volver’”, planteó.
En ese marco, el ex mandatario buscó explicar la identidad del partido: “El PRO no nació sólo para ganar una elección”, afirmó, como recordatorio interno. Subrayó la fuerza del cambio: “No venimos a reemplazar el rumbo, venimos a completarlo. No vamos a boicotear ninguna ley que le haga bien al país”, dijo. Y dejó una idea que sobrevuela la discusión de cara a las elecciones: “Hoy la pregunta es cómo hacer que el cambio dure más allá de un gobierno”.
"El PRO no nació solo para ganar una elección, existe para garantizar que el país no retroceda", sostuvo Macri en el acto.
También, resaltó el carácter del acompañamiento que el PRO otorga a La Libertad Avanza. “Lealtad es apoyar lo que está bien y señalar lo que está mal”, definió. Y remarcó que, si el cambio depende de una sola persona o de una sola fuerza, se vuelve frágil. “Lo que hace fuerte al cambio es que múltiples espacios, con el mismo rumbo y cada uno con su identidad, puedan decir lo que crean, aunque incomode”, sostuvo.
En ese sentido, celebró —sin ironía— la presencia de cuadros propios en el gabinete nacional. “Seis de los miembros del gabinete del Gobierno nacional se formaron o trabajaron con su gestión: ‘No nos robaron a la gente, para nosotros es un orgullo que estén ahí’”, expresó.
El mensaje para 2027
El encuentro tuvo una consigna clara: “Protagonistas del futuro”. Y detrás de esa etiqueta apareció el mensaje de reposicionamiento. “Somos el próximo paso. Siempre fuimos mejores constructores que destructores”, dijo Macri, ya pensando en la estación 2027.
El ex presidente buscó darle contenido al concepto de “completar” las reformas. “Las reformas que perduran son las que no dependen de una sola persona, sino de muchas y requieren infraestructura y un Estado que funcione”, planteó. En esa línea, pidió un Estado “pequeño y barato”, pero operativo: “Convertir la estabilidad en progreso real… no se va a hacer solo, requiere inversión, un Estado pequeño y barato, pero que funcione”.
El PRO buscó mostrar una estética renovada durante la jornada.
En la misma línea habló luego el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Dijo que se está frente a un “momento bisagra” sobre el que el partido tiene mucho para aportar. “El PRO nació para transformar, no para mirar la realidad desde la tribuna”, dijo. Y defendió el “método” del partido: “Tenemos experiencia, equipos y un método que funciona”.
Después, la ex gobernadora María Eugenia Vidal y actual titular de la Fundación Pensar, resaltó la fecha en pos del objetivo: “En el 2027 van a volver a ser protagonistas”, afirmó, y pidió salir a contagiar. “Apoyar lo que está bien… y plantear el futuro”, resumió.
Scaglia junto a la militancia santafesina del PRO.
En el mismo sentido, Cristian Ritondo —presidente del bloque PRO en Diputados nacionales y con vínculos fluidos con La Libertad Avanza— adjudicó al partido un rol determinante en la agenda legislativa. “Ninguna reforma… podría haber sido posible sin la ayuda del PRO”, sostuvo, y en una lista larga insistió con que el cambio “no existía” sin el acompañamiento amarillo.
El gobernador chubutense pidió autenticidad: “No tengamos miedo de dar las discusiones que hay que dar. Cuando un espacio político pierde la autenticidad, está condenado al fracaso”, planteó Torres. En tanto, el mandatario entrerriano eligió un registro pragmático: “La gente está cansada de diagnósticos, quiere soluciones”, sostuvo Frigerio.
Scaglia junto a "Nacho" Torres, destacaron el interior productivo en el porvenir de la Argentina.
Scaglia, por su parte, llegó al encuentro portando doble rol: titular del PRO provincial y ubicación legislativa estratégica como presidenta de Provincias Unidas en la Cámara baja. Sobre el encuentro, Scaglia sostuvo: “Hoy nos encontramos para pensar la Argentina que viene, con la responsabilidad de hacer lo que falta. En el PRO somos una fuerza nacional con mucho por construir”, escribió en sus redes.
Además, en sus mensajes, resaltó el aspecto territorial en la construcción del partido: “Orgullosa del equipo de Santa Fe, siempre presente para aportar una mirada federal, con el foco en el desarrollo productivo y el futuro. Somos el próximo paso”. Luego, en otra publicación, reforzó la idea: “El interior productivo tiene mucho para decir”, planteó en una imagen junto con el gobernador chubutense: “Las provincias que generan riqueza necesitan más protagonismo y reglas claras para crecer”, publicó junto a Torres.