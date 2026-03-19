"Somos el próximo paso"

Macri relanzó el PRO para discutir el "después" de Milei

En un plenario nacional, el ex presidente buscó reordenar al partido con la mira puesta en 2027. Respaldó el acompañamiento a la agenda libertaria, pero resaltó la experiencia de su partido para pensar en "el progreso más allá de la estabilidad". Scaglia participó y puso de manifiesto la importancia del interior productivo para el crecimiento del país.