Proyecto de resolución

Sin Villarruel en el estrado, el Senado aprobó una conmemoración de los 50 años del golpe de Estado

La iniciativa del peronismo para ratificar el compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia contó con el apoyo de todos los bloques de la oposición, mientras que La Libertad Avanza intentó amagó con abandonar la sesión. La votación se llevó a cabo en ausencia de la vicepresidenta.