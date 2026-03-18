Este jueves en Parque Norte

Con Macri y presencia santafesina, el Pro prepara su "relanzamiento"

El evento contará con la participación de gobernadores y legisladores del sector. El cierre estará a cargo de Mauricio Macri. Se discutirán estrategias electorales y qué lugar ocupará el partido de cara a 2027. Asistirá la ex vicegobernadora Gisela Scaglia.