Con Macri y presencia santafesina, el Pro prepara su "relanzamiento"
El evento contará con la participación de gobernadores y legisladores del sector. El cierre estará a cargo de Mauricio Macri. Se discutirán estrategias electorales y qué lugar ocupará el partido de cara a 2027. Asistirá la ex vicegobernadora Gisela Scaglia.
La diputada Gisela Scaglia junto al ex presidente Mauricio Macri.
Desde las 10 y hasta las 13 en Parque Norte, los principales referentes del PRO a nivel nacional volverán a reunirse este jueves para analizar el futuro y estrategias electorales del sector. Será en la mixtura que generará un encuentro promovido por la Fundación Pensar, por un lado; y una reunión del Consejo Ejecutivo nacional del partido, por el otro.
La intención es generar una suerte de "relanzamiento" del espacio como fuerza nacional, y posicionarla para las elecciones presidenciales de 2027. A priori, el encuentro intentará generar también una suerte de reencolumnamiento en un sector que experimentó cierta diáspora con dirigentes que migraron a La Libertad Avanza (LLA), aunque en términos formales, el PRO como partido nunca se haya integrado al oficialismo.
Ese zigzagueo se verá en la propia presencia de los panelistas que participarán de la actividad. Estará el gobernador Rogelio Frigerio, con afinidad expuesta y declarada a la figura de Javier Milei; y su par de Chubut, Nacho Torres, "socio fundador" de Provincias Unidas, espacio que intentaron forjar gobernadores de la oposición para constituirse en alternativa al modelo libertario y al peronismo. Del cónclave, también participará la ex vicegobernadora de Santa Fe y actual diputada nacional, Gisela Scaglia. Su situación también es demostrativa del estado laberíntico en el que se encuentra el PRO. Es la presidencia del partido en la provincia pero quisieron expulsarla cuando decidió integrar el bloque de Provincias Unidas en la cámara baja del Congreso de la Nación.
Gisela Scaglia. Foto: Flavio Raina
Aspiración
Consultada por El Litoral, Scaglia confirmó su presencia en el evento así como la de otros dirigentes santafesinos. El cónclave prevé la exposición de varios oradores y un cierre a cargo de Mauricio Macri. El ex presidente de la Nación exhortará a que el partido juegue en la próxima contienda electoral con candidatos propios en las principales ciudades de cada provincia argentina. Asimismo, que compita con un candidato a presidente que deberá contener – se infiere- a Provincias Unidas, para convertirse en una alternativa a LLA y al kirchnerismo. Un "salir a la cancha", aunque no esté clarificada aún la estrategia final y conformación de espacios.
Mauricio Macri.
"La idea – dijo Scaglia- es fortalecer al partido y reivindicar el lugar de nuestro espacio en la Argentina, y la responsabilidad que tenemos como fuerza política en el país a partir del cambio cultural que propusimos, que empezó con Mauricio Macri y continuó pero sólo en algunos aspectos con la figura de Javier Milei".
Uno de los desafíos del encuentro de este jueves es comenzar a discutir cuál será el lugar que ocupará el PRO en las próximas elecciones nacionales. Ello implica, por ejemplo, determinar si el partido competirá con listas propias o lo hará integrando una eventual alianza con LLA.