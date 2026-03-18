El Senado tendrá su primera sesión ordinaria con foco del oficialismo en dos pliegos

La actividad en el Congreso de la Nación se activa a pleno este miércoles con la primera sesión ordinaria y en el Senado y comisiones ya definidas en Diputados.
El gobierno pretende avanzar con la designación de la embajadora de Canadá y la extensión del padre de Mahiques en la Cámara Federal de Casación. Diputados también tendrá actividad en comisiones.
La actividad en el Congreso de la Nación se activa a pleno este miércoles con la primera sesión ordinaria y en el Senado y comisiones ya definidas en Diputados.
En orden cronológico, desde las 11:30 horas hay debate en la Comisión de Legislación Penal de la cámara baja nuevamente con foco en los delitos, en este caso para profundizar las penas sobre homicidios viales con exposiciones de organizaciones que congregan familiares de víctimas.
Se trata de un proyecto propuesto por una línea opositora - negociadora de Anabela Fernández Sagasti (Justicialista), Beatriz Avila (Independencia) y María Victoria Huala (PRO) en el que establece que en el caso de la lesión grave o muerte de la víctima se aumenta la pena mínima de 3 a 4 años y la máxima de 6 a 8 años, aunque puede llegar a los 12 años cuando concurran tres o más agravantes. La inhabilitación, en tanto, para conducir será por el doble del tiempo de la condena.
También habrá actividad en las comisiones de Energía y Combustibles, Transportes, Acción Social y Salud Pública, Educación y Discapacidad, todas en reuniones constitutivas para designar autoridades y establecer día y hora a próximo.
A pesar de la cargada agenda de la extraordinarias con balance favorable para el gobierno de Javier Milei, recién desde las 14 horas de este miércoles arranca el año 2026 de la cámara alta de forma ordinaria.
Aún no se tomarán temas de mayor sensibilidad o de la agenda de reformas que el presidente anunció con un total de 10 proyectos por Ministerio. Sin embargo, uno de los flamantes ministros, Juan Bautista Mahiques, se ve afectado de forma indirecta.
El debate tratara el pliego de su padre, Carlos Mahiques, miembro de la Cámara Federal de Casación que cumplirá 75 años y se encuentra en proceso de jubilación, pero el oficialismo propone sostenerlo durante cinco años más.
En caso de ser avalado, deberá ser tratado en la Comisión de Acuerdos del Senado, con la eventual necesidad del llamado a Mahiques (padre) a exponer frente a los legisladores.
La presión de La Libertad Avanza en favor de los Mahiques se puede traducir como un acercamiento al macrismo y su ala judicial afín. Carlos Mahiques fue Ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires durante los primeros meses del mandato de la gobernadora María Eugenia Vidal y luego, durante la presidencia de Mauricio Macri, fue trasladado a la Cámara Federal de Casación Penal.
Pero no será la única temática del Senado. También se pondrá la mirada en cuestiones aledañas a la diplomacia con el pliego de la ex senadora Lucila Crexell del Movimiento Popular Neuquino como embajadora en Canadá, idea que trascendió luego de su voto en favor a la ley Bases en 2024.
El cargo es actualmente ocupado por Josefina Martinez Gramuglia, designada para Ottawa durante la gestión de Alberto Fernández, ahora en una posición más sensible ante el extremo alineamiento con Estados Unidos y la actual rispidez de su presidente Donald Trump con el vecino del norte. La carrera diplomática de Gramuglia se extiende desde gobiernos previos con participación en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Si de relaciones internacionales se habla, también se debaten dos convenios internacionales firmados con Francia y Austria, y otro junto a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el 2009.
Regresando a la Cámara Baja, al día de la fecha así se encuentra la lista de las autoridades designadas para cada comisión de cara a las sesiones ordinarias del 2026: