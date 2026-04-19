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El vestuario de Macri

El santafesino Cristian Cunha con Macri, en la cena de Pensar. Foto: PensarEl santafesino Cristian Cunha con Macri, en la cena de Pensar. Foto: Pensar
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El ex presidente Mauricio Macri reapareció en actividad política el pasado lunes sumándose a la cenal anual de la fundación Pensar, el centro de pensamiento del PRO que hoy encabeza María Eugenia Vidal.

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Bajo el lema "Anfitriones del Futuro", la reunión funcionó como un relanzamiento político del PRO y para los participantes llamó la atención la vuelta de Macri a la corbata y a los zapatos. Durante gran parte de su gobierno, Macri dejó de lado la corbata -salvo actos protocolares- e hizo de la zapatilla una tendencia.

Entre los dirigentes amarillos, presentes en la cena, era la pregunta obligada qué significa el cambio de vestimenta del ex presidente, aunque las respuestas no fueron coincidentes.

Mauricio Macri. Archivo.Mauricio Macri.

Entre los dirigentes santafesinos presentes en La Rural porteña estuvo Cristian Cunha, hoy integrante del gabinete de Maximiliano Pullaro y varios concejales del interior santafesino como el esperancino Mariano Puig quien acordó con María Eugenia Vidal su presencia en Esperanza para la inauguración de la filial de Pensar en las próximas semanas.

Volviendo a Macri fue el orador principal de la cena y marcó una postura crítica respecto a la gestión nacional actual, señalando que "la Argentina ya tuvo demasiado tiempo de improvisaciones". Su mensaje se centró en la necesidad de planificación técnica y equipos formados, diferenciando al PRO como un espacio con "método" frente a la coyuntura política.

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