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Informe de la Universidad Di Tella

La confianza en el gobierno nacional cayó por cuarto mes consecutivo

La variación es negativa en cuatro de los cinco componentes medidos. El peor, la “Evaluación general”. Diferencias por género y ubicación geográfica. Los jóvenes presentan la contracción más pronunciada.

Según datos de la Universidad Torcuato Di Tella, el nivel de confianza en la administración de Javier Milei es 0,9% menor que el de marzo de 2018, cuando gobernaba Mauricio Macri. Foto: Archivo.Según datos de la Universidad Torcuato Di Tella, el nivel de confianza en la administración de Javier Milei es 0,9% menor que el de marzo de 2018, cuando gobernaba Mauricio Macri. Foto: Archivo.
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La Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella dio a conocer el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) correspondiente al mes de marzo de 2026.

El ICG se confecciona desde noviembre de 2001 en base a una encuesta de opinión pública a nivel nacional y se mide en una escala de 0 a 5.

En marzo, el ICG fue de 2,30 puntos. En relación con febrero, registró una variación de -3,5% y, en términos interanuales, de -4,9%.

Comparado con igual punto de las dos gestiones anteriores, el nivel de marzo supera ampliamente al registrado durante la de Alberto Fernández (marzo de 2022; ICG = 1,51; +52,6%) y se ubica en valores muy similares al de la gestión de Mauricio Macri (marzo de 2018; ICG = 2,32; -0,9%).

En lo que va de 2026, el ICG acumula tres caídas consecutivas, enero (-2,8%), febrero (-0,6%) y marzo (-3,5%), con una contracción acumulada de 6,5% desde el fin del año pasado.

El índice que elabora todos los meses la Universidad Torcuato Di Tella viene registrando una caída en el Índice de confianza en el Gobierno. Foto: Archivo. El índice que elabora todos los meses la Universidad Torcuato Di Tella viene registrando una caída en el Índice de confianza en el Gobierno. Foto: Archivo.

En este contexto, el promedio de la gestión Milei desciende a 2,43 puntos, su registro más bajo desde el inicio del mandato, ubicándose en una posición intermedia entre el promedio que Macri (2,55) y Fernández (1,99) registraron en el mismo tramo de sus respectivas gestiones.

Cuatro de cinco

Respecto de febrero, la variación del ICG fue negativa en cuatro de sus cinco componentes. En marzo, “Honestidad” continúa siendo el subíndice más elevado con 2,73 puntos (-1,1%) y “Capacidad” lo secunda con 2,55 (-5,6%). A mayor distancia se ubica “Eficiencia”, el único componente que crece, registrando 2,38 puntos (+3,9%).

Por último, la “Evaluación general” del gobierno (1,98; -9,2%) y la “Preocupación por el interés general” (1,87; -6,0%) concentran las contracciones más pronunciadas del mes.

En síntesis, cuatro de los cinco componentes exhiben descensos respecto del mes anterior, con Eficiencia como única excepción.

Por género y edad

En marzo, la brecha de género se amplía de manera notoria respecto de los meses anteriores: mientras los hombres registran 2,60 puntos (-0,8%), las mujeres descienden a 1,93 (-8,5%), lo que arroja una diferencia de 0,67 puntos entre ambos grupos.

Elecciones G 2023En marzo, el Índice de Confianza en el Gobierno fue mayor entre los hombres que entre las mujeres, con una brecha que se amplía respecto de meses anteriores. Foto: Archivo.

A diferencia de lo registrado en meses anteriores, el ICG de marzo fue mayor en el segmento conformado por personas de entre 30 y 49 años (2,33; +9,4%). Le sigue el grupo integrado por personas mayores de 50 años (2,29; -7,3%).

Por último, el segmento de jóvenes de entre 18 y 29 años registra la contracción más pronunciada del mes (-25,8%), cayendo a 2,22 puntos y cediendo el liderazgo que había mantenido desde el inicio del gobierno de Javier Milei.

Educación y seguridad

En el plano geográfico, el ICG volvió a registrar su mayor valor entre quienes residen en el interior (2,52; -3,1%). En el AMBA, los habitantes de la CABA se ubican en 2,12 (+1,0%), manteniéndose por encima de los del GBA (1,92; -5,9%), que registran la caída más marcada entre las tres zonas.

El ICG de marzo fue mayor entre quienes alcanzaron hasta la educación terciaria y/o universitaria (2,40; -0,4%). Le siguen quienes completaron el nivel secundario (2,26; -11,7%) y, por último, el segmento con instrucción primaria (1,67; +7,1%), único con variación positiva en el mes.

En línea con lo registrado en meses anteriores, el ICG de marzo fue mayor entre quienes dicen no haber sido (ellos o sus familias) víctimas de delitos en los últimos 12 meses (2,44; -2,4%), que entre quienes dicen haber sido víctimas (1,86; -7,0%).

Al igual que en meses anteriores, en marzo el ICG fue considerablemente más elevado entre quienes creen que la situación económica mejorará dentro de un año (4,18; -2,8%), que entre quienes creen que se mantendrá igual (2,88; +7,1%) o que empeorará (0,50; +16,3%).

En síntesis

  • El ICG de marzo fue de 2,30 puntos, nivel que representa una variación de -3,5% respecto de febrero y de -4,9% respecto de marzo del año pasado.
  • En marzo, el ICG fue mayor entre los hombres que entre las mujeres, con una brecha que se amplía respecto de meses anteriores.
  • En el plano etario, el segmento de jóvenes de entre 18 a 29 años registró la contracción más pronunciada del mes, cediendo el liderazgo al grupo de 30 a 49 años.
  • Geográficamente, el Interior conserva el valor más elevado, mientras que en el AMBA el GBA anota la caída más marcada.
  • Entre quienes tienen perspectivas económicas optimistas y pesimistas, la brecha continúa siendo de gran magnitud.
  • La variación del ICG fue negativa en cuatro de sus cinco componentes. En marzo, Honestidad continúa siendo el subíndice más elevado con 2,73 puntos (-1,1%) y Capacidad lo secunda con 2,55 (-5,6%). A mayor distancia se ubica Eficiencia, el único componente que creció este mes, registrando 2,38 puntos (+3,9%).
  • Por último, la Evaluación general del gobierno (1,98; -9,2%) y la Preocupación por el interés general (1,87; -6,0%) concentran las contracciones más pronunciadas del mes.
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