El gobierno nacional realizó la apertura de sobres para la licitación de los tramos que componen la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones mediante inversión 100% privada
Nación anunció licitación de más de 2.500 km de rutas con “100% de inversión privada”
Se trata de la Licitación pública Nacional e Internacional 504-0015-LPU25 que afecta a las provincias de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa y San Luis.
Corresponden a la Licitación pública Nacional e Internacional 504-0015-LPU25 que abarca más de 2500 kilómetros de rutas nacionales ubicadas en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa y San Luis. Se mejorará la conectividad y seguridad en vías fundamentales para la logística, el turismo y el comercio productivo.
Vialidad Nacional informa que, este lunes, a través de la plataforma Contratar, se llevó a cabo la apertura de sobres para conocer las ofertas técnicas sobre la concesión de más de 2.500 kilómetros para la explotación, administración y mantenimiento de las rutas nacionales que integran los Tramos Mediterráneo, Puntano, Portuario Norte y Portuario Sur, correspondientes a la Etapa II-B de La Red Federal de Concesiones.
Las ofertas se presentan en dos sobres: el primero contiene los aspectos y documentos relativos a la calidad de los oferentes, y el segundo abarca documentos relativos a la oferta económica, que será la tarifa de peaje que propone cobrar. En total se presentaron 17 oferentes.
Los Tramos comprendidos en esta etapa
- Tramo Mediterráneo: 672 km sobre las RN 7 y 35
- Tramo Puntano: 720 km sobre las RN 8, 36, 193 y A-005
- Tramo Portuario Norte: 528 km sobre las RN 9, 33 y A-008
- Tramo Portuario Sur: 636 km sobre las RN 9 y 188
En este sentido, Vialidad Nacional será el organismo encargado de supervisar el cumplimiento de los contratos mediante un esquema de control por resultados, con el objetivo de garantizar corredores en condiciones seguras y con adecuados niveles de servicio para los usuarios.
Cabe recordar que este nuevo modelo se desarrollará sin subsidios del sector público, dejando atrás esquemas deficitarios y avanzando hacia un sistema más eficiente, orientado a mejorar la calidad de la Red Vial Nacional.
Toda la información relativa al proceso de concesiones está disponible y actualizada en el sitio web de Vialidad Nacional con el objetivo de que toda la ciudadanía y las empresas interesadas puedan acceder con facilidad.
El mensaje de Caputo
El ministro de Economía de la Nación, Luis "Toto" Caputo, compartió este lunes un breve mensaje a través de su cuenta de X, donde además agregó los detalles de los tramos comprendidos.
"Seguimos avanzando con un esquema sin subsidios, que reemplaza gasto público por inversión privada", escribió Caputo y agregó: "Más eficiencia, más inversión y mejor infraestructura para los argentinos".