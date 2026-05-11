El Gobierno de Santa Fe avanza con la repavimentación integral de la Ruta Provincial N° 1 en el tramo comprendido entre Alejandra y el puente sobre el Arroyo El Gusano, en el departamento San Javier.
Provincia avanza con la repavimentación integral de la Ruta 1 entre Alejandra y Arroyo El Gusano
El Gobierno de Santa Fe ejecuta obras sobre 37,5 kilómetros de la Ruta Provincial 1 en el departamento San Javier y prepara una nueva licitación para ampliar los trabajos.
Los trabajos son ejecutados por la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y abarcan más de 37 kilómetros del corredor costero, incluyendo sectores cercanos al paraje Pájaro Blanco.
Una obra clave para el norte santafesino
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que el deterioro de la Ruta 1 se profundizó por el aumento del tránsito pesado derivado del mal estado de la Ruta Nacional 11.
“El transporte pesado y los automovilistas prefieren esta ruta paralela, a la nacional”, señaló el funcionario al referirse al crecimiento de circulación sobre el corredor provincial.
Enrico destacó además que la Ruta 1 es una vía estratégica para la conexión norte-sur de las localidades costeras y para el movimiento de la producción regional.
Cómo son los trabajos de repavimentación
Desde la Dirección Provincial de Vialidad detallaron que, en los sectores más comprometidos, se realiza un fresado profundo de 23 centímetros y apertura de caja a ambos lados de la calzada.
Posteriormente se construye una nueva estructura compuesta por subbase reciclada con cemento, base estabilizada y capas de concreto asfáltico y carpeta de rodamiento.
En los sectores donde la base todavía presenta buenas condiciones, la intervención es más liviana y consiste en fresado superficial y nuevas capas asfálticas.
Actualmente, la empresa Rava SA trabaja sobre las primeras capas de suelo en distintos puntos del tramo intervenido.
La Provincia prepara una segunda etapa
El ministro Enrico confirmó además que durante mayo el Gobierno provincial avanzará con la licitación de una segunda etapa de obras sobre la Ruta 1.
Ese nuevo tramo comprenderá el sector entre San Javier y Saladero Cabal, como parte de un plan vial más amplio impulsado por la gestión provincial.
La inversión total prevista para la obra actualmente en ejecución supera los 21.000 millones de pesos.
Banquinas pavimentadas y ensanche de la ruta
Uno de los aspectos destacados del proyecto es la pavimentación de banquinas, una intervención que la Provincia considera clave para mejorar la seguridad y la vida útil de la calzada.
El administrador general de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, explicó que la ruta se ensancha 50 centímetros de cada lado para evitar el desgaste que generan los camiones sobre los bordes del asfalto.
Según indicó, esta modificación busca mejorar la estabilidad de la estructura vial y brindar un mayor margen de maniobra para los vehículos que circulan por el corredor.